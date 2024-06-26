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Человек погиб в аварии в Пицунде
Человек погиб в аварии в Пицунде
Sputnik Абхазия
ДТП в районе села Алахадзы произошло вечером во вторник, 25 июня. 26.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-26T11:03+0300
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Человек погиб в аварии в Пицунде. сообщили Sputnik в Пицундской больнице. От полученных травм он скончался на месте.
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Человек погиб в аварии в Пицунде
11:03 26.06.2024 (обновлено: 11:18 26.06.2024)
ДТП в районе села Алахадзы произошло вечером во вторник, 25 июня.
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Человек погиб в аварии в Пицунде. сообщили Sputnik в Пицундской больнице.
Как уточнили в медучреждении, 21-летний водитель въехал в дерево на односторонней дороге в районе села Алахадзы.
От полученных травм он скончался на месте.