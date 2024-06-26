https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/chelovek-pogib-v-avarii-v-pitsunde-1051471058.html

Человек погиб в аварии в Пицунде

Человек погиб в аварии в Пицунде

Sputnik Абхазия

ДТП в районе села Алахадзы произошло вечером во вторник, 25 июня. 26.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Человек погиб в аварии в Пицунде. сообщили Sputnik в Пицундской больнице. От полученных травм он скончался на месте.

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