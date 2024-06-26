https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/nelzya-zabyt-ob-uvekovechivanii-pamyati-zaschitnikov-rodiny-rasskazali-v-sputnik-1051471387.html

Нельзя забыть: об увековечивании памяти защитников Родины рассказали в Sputnik

Нельзя забыть: об увековечивании памяти защитников Родины рассказали в Sputnik

Sputnik Абхазия

Более 55,5 тысячи жителей Абхазии встали на борьбу с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. 26.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-26T11:27+0300

2024-06-26T11:27+0300

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Почетный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук уверен, что в наши дни западные государства переписывают истинную мировую историю и поощряют фашизм. Это одна из причин, по которой нужно проводить работу по увековечиванию памяти защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Этим летом в местах туристических маршрутов на Санчарском, Клухорском, Марухском перевалах, где шли ожесточенные бои с фашисткой армией за Кавказ, установят мемориальные доски. Они будут разного размера. На турмаршрутах будут установлены большие мемориальные плиты, а в местах боевых действий поменьше, уточнил Литвинчук. Студент Нижегородского инженерно-экономического госуниверситета Артем Какулия подчеркнул, что герои никогда не должны быть забыты. Все, что он делает для увековечивания их памяти, в первую очередь, связано с принесением жертвы его предков в достижение победы над фашисткой Германией во имя свободного будущего.

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