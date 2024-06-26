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"Розовый период" и методики лечения: Ануа о наркомании в Абхазии
"Розовый период" и методики лечения: Ануа о наркомании в Абхазии
Sputnik Абхазия
Главный нарколог Абхазии Ирма Ануа рассказала в эфире радио Sputnik о ситуации с наркотиками в стране. 26.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-26T18:04+0300
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По данным на конец 2023 года, на учете в наркологии Абхазии состояло 3419 человек с алкогольной и наркотической зависимостью, что примерно на 500 человек больше, чем годом ранее. Более 1400 из них страдают наркозависимостью. Как рассказала главный нарколог республики Ирма Ануа, с каждым годом растет число людей, пробующих наркотики в зрелом возрасте. Она предположила, что такая тенденция говорит о большом предложении на рынке запрещенных веществ и увеличении количества употребляющих наркотики людей. Школьники попадают в наркологию редко, добавила она. Чаще всего они употребляют легкие наркотики – марихуану или психотропные таблетки. Ирма Ануа подчеркнула, что наркомания может маскироваться переходным возрастом детей, из-за чего родители могут не понять, что их ребенок становится зависимым от запрещенных веществ. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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"Розовый период" и методики лечения: Ануа о наркомании в Абхазии
18:04 26.06.2024 (обновлено: 23:04 26.06.2024)
Главный нарколог Абхазии Ирма Ануа рассказала в эфире радио Sputnik о ситуации с наркотиками в стране.
По данным на конец 2023 года, на учете в наркологии Абхазии состояло 3419 человек с алкогольной и наркотической зависимостью, что примерно на 500 человек больше, чем годом ранее. Более 1400 из них страдают наркозависимостью.
Как рассказала главный нарколог республики Ирма Ануа, с каждым годом растет число людей, пробующих наркотики в зрелом возрасте. Она предположила, что такая тенденция говорит о большом предложении на рынке запрещенных веществ и увеличении количества употребляющих наркотики людей.
Школьники попадают в наркологию редко, добавила она. Чаще всего они употребляют легкие наркотики – марихуану или психотропные таблетки. Ирма Ануа подчеркнула, что наркомания может маскироваться переходным возрастом детей, из-за чего родители могут не понять, что их ребенок становится зависимым от запрещенных веществ.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.