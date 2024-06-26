https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/takie-obstoyatelstva-anua-o-situatsii-so-zloupotrebleniem-narkotikov-v-abkhazii--1051473715.html
Такие обстоятельства: Ануа о ситуации со злоупотреблением наркотиков в Абхазии
Такие обстоятельства: Ануа о ситуации со злоупотреблением наркотиков в Абхазии
Sputnik Абхазия
Главный нарколог Абхазии Ирма Ануа в эфире радио Sputnik рассказала, как начинается наркомания и почему родители не сразу догадываются о пагубной привычке... 26.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-26T15:28+0300
2024-06-26T15:28+0300
2024-06-26T15:29+0300
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Такие обстоятельства: Ануа о ситуации со злоупотреблением наркотиков в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Ануа о ситуации со злоупотреблением наркотиков в Абхазии
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается 26 июня. В Абхазии проблема наркомании на протяжении многих лет остается одной из самых острых. Главный нарколог страны Ирма Ануа в эфире радио Sputnik рассказала о тенденциях последних лет.В последние годы злоупотребление различных психоактивных веществ происходит в форме таблеток, некоторые из них занесли в список строгого контроля и учета, некоторые еще свободно продаются в аптеках, сообщила Ануа. "Чаще отмечается, что злоупотребление наркотиками начинается именно с аптечных средств. В наркологии мы их называем аптечными наркотиками. Их употребление приводит в дальнейшем к употреблению более сильных, тяжелых наркотиков", - отметила врач.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, наркомания, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, наркомания, аудио
Такие обстоятельства: Ануа о ситуации со злоупотреблением наркотиков в Абхазии
15:28 26.06.2024 (обновлено: 15:29 26.06.2024)
Главный нарколог Абхазии Ирма Ануа в эфире радио Sputnik рассказала, как начинается наркомания и почему родители не сразу догадываются о пагубной привычке ребенка.
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается 26 июня. В Абхазии проблема наркомании на протяжении многих лет остается одной из самых острых. Главный нарколог страны Ирма Ануа в эфире радио Sputnik рассказала о тенденциях последних лет.
В последние годы злоупотребление различных психоактивных веществ происходит в форме таблеток, некоторые из них занесли в список строгого контроля и учета, некоторые еще свободно продаются в аптеках, сообщила Ануа.
"Чаще отмечается, что злоупотребление наркотиками начинается именно с аптечных средств. В наркологии мы их называем аптечными наркотиками. Их употребление приводит в дальнейшем к употреблению более сильных, тяжелых наркотиков", - отметила врач.