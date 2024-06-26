https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/takie-obstoyatelstva-ob-uvekovechenii-pamyati-geroev-velikoy-otechestvennoy-voyny-1051468450.html
Такие обстоятельства: об увековечении памяти героев Великой Отечественной войны
Такие обстоятельства: об увековечении памяти героев Великой Отечественной войны
Sputnik Абхазия
О сохранении памяти о Великой Отечественной войне, о восстановлении памятников павшим воинам, в эфире радио Sputnik рассказали почестный консул Абхазии в... 26.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-26T11:19+0300
2024-06-26T11:19+0300
2024-06-26T11:20+0300
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Такие обстоятельства: об увековечении памяти защитников родины в Великую Отечественную войну
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: об увековечении памяти защитников родины в Великую Отечественную войну
Владимир Литвинчук уверен, что в наши дни страны Запада переписывают истинную мировую историю и поощряют фашизм. Это одна из причин, по которой нужно проводить работу по увековечиванию памяти защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.Этим летом в местах туристических маршрутов и на Санчарском, Клухорском, Марухском перевалах, где шли ожесточенные бои за Кавказ с немецко-фашисткими захватчиками, установят мемориальные доски.На туристических маршрутах будут установлены большие мемориальные плиты, а в местах боевых действий поменьше, уточнил Литвинчук.Студент Нижегородского инженерно-экономического госуниверситета Артем Какулия подчеркнул, что герои никогда не должны быть забыты, и все, что он делает для увековечивания их памяти, в первую очередь, связано с принесенными жертвами предков в достижение победы над фашисткой Германией во имя свободного будущего.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, вов, память, кавказ, санчарский перевал, подкасты, такие обстоятельства, аудио
абхазия, вов, память, кавказ, санчарский перевал, подкасты, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: об увековечении памяти героев Великой Отечественной войны
11:19 26.06.2024 (обновлено: 11:20 26.06.2024)
О сохранении памяти о Великой Отечественной войне, о восстановлении памятников павшим воинам, в эфире радио Sputnik рассказали почестный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук и студент Княгининского университета Артем Какулия.
Владимир Литвинчук уверен, что в наши дни страны Запада переписывают истинную мировую историю и поощряют фашизм. Это одна из причин, по которой нужно проводить работу по увековечиванию памяти защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.
Этим летом в местах туристических маршрутов и на Санчарском, Клухорском, Марухском перевалах, где шли ожесточенные бои за Кавказ с немецко-фашисткими захватчиками, установят мемориальные доски.
На туристических маршрутах будут установлены большие мемориальные плиты, а в местах боевых действий поменьше, уточнил Литвинчук.
Студент Нижегородского инженерно-экономического госуниверситета Артем Какулия подчеркнул, что герои никогда не должны быть забыты, и все, что он делает для увековечивания их памяти, в первую очередь, связано с принесенными жертвами предков в достижение победы над фашисткой Германией во имя свободного будущего.
Полная версия беседы в аудиофайле
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