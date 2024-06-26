https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/takie-obstoyatelstva-ob-uvekovechenii-pamyati-geroev-velikoy-otechestvennoy-voyny-1051468450.html

Такие обстоятельства: об увековечении памяти героев Великой Отечественной войны

Такие обстоятельства: об увековечении памяти героев Великой Отечественной войны

Sputnik Абхазия

О сохранении памяти о Великой Отечественной войне, о восстановлении памятников павшим воинам, в эфире радио Sputnik рассказали почестный консул Абхазии в... 26.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-26T11:19+0300

2024-06-26T11:19+0300

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Такие обстоятельства: об увековечении памяти защитников родины в Великую Отечественную войну Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: об увековечении памяти защитников родины в Великую Отечественную войну

Владимир Литвинчук уверен, что в наши дни страны Запада переписывают истинную мировую историю и поощряют фашизм. Это одна из причин, по которой нужно проводить работу по увековечиванию памяти защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.Этим летом в местах туристических маршрутов и на Санчарском, Клухорском, Марухском перевалах, где шли ожесточенные бои за Кавказ с немецко-фашисткими захватчиками, установят мемориальные доски.На туристических маршрутах будут установлены большие мемориальные плиты, а в местах боевых действий поменьше, уточнил Литвинчук.Студент Нижегородского инженерно-экономического госуниверситета Артем Какулия подчеркнул, что герои никогда не должны быть забыты, и все, что он делает для увековечивания их памяти, в первую очередь, связано с принесенными жертвами предков в достижение победы над фашисткой Германией во имя свободного будущего.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, вов, память, кавказ, санчарский перевал, подкасты, такие обстоятельства, аудио