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Астамур Хагуш утвержден на должность начальника УВД по Сухуму
Астамур Хагуш утвержден на должность начальника УВД по Сухуму
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Астамур Хагуш утвержден на должность начальника Управления внутренних дел по Сухуму решением Сухумского горсобрания. 27.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Астамур Хагуш утвержден на должность начальника Управления внутренних дел по Сухуму решением Сухумского горсобрания.В том же году награжден медалью общественной организации "Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности МВД России". Удостоен медали МВД Абхазии "За безупречную службу в ОВД Республики Абхазия I, II и III степени".
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мвд абхазии, абхазия, сухум, администрация города сухум
Астамур Хагуш утвержден на должность начальника УВД по Сухуму
16:10 27.06.2024 (обновлено: 18:07 27.06.2024)
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Астамур Хагуш утвержден на должность начальника Управления внутренних дел по Сухуму решением Сухумского горсобрания.
Хагуш с 2013 года работает в органах внутренних дел республики. В 2016 году за образцовое исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком "Отличник милиции".
В том же году награжден медалью общественной организации "Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности МВД России".
Удостоен медали МВД Абхазии "За безупречную службу в ОВД Республики Абхазия I, II и III степени".