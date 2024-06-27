https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/astamur-khagush-utverzhden-na-dolzhnost-nachalnika-uvd-po-sukhumu-1051488622.html

Астамур Хагуш утвержден на должность начальника УВД по Сухуму

Астамур Хагуш утвержден на должность начальника УВД по Сухуму

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Астамур Хагуш утвержден на должность начальника Управления внутренних дел по Сухуму решением Сухумского горсобрания. 27.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мвд абхазии

абхазия

сухум

администрация города сухум

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Астамур Хагуш утвержден на должность начальника Управления внутренних дел по Сухуму решением Сухумского горсобрания.В том же году награжден медалью общественной организации "Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности МВД России". Удостоен медали МВД Абхазии "За безупречную службу в ОВД Республики Абхазия I, II и III степени".

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