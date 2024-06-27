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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/astamur-khagush-utverzhden-na-dolzhnost-nachalnika-uvd-po-sukhumu-1051488622.html
Астамур Хагуш утвержден на должность начальника УВД по Сухуму
Астамур Хагуш утвержден на должность начальника УВД по Сухуму
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Астамур Хагуш утвержден на должность начальника Управления внутренних дел по Сухуму решением Сухумского горсобрания. 27.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Астамур Хагуш утвержден на должность начальника Управления внутренних дел по Сухуму решением Сухумского горсобрания.В том же году награжден медалью общественной организации "Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности МВД России". Удостоен медали МВД Абхазии "За безупречную службу в ОВД Республики Абхазия I, II и III степени".
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мвд абхазии, абхазия, сухум, администрация города сухум
мвд абхазии, абхазия, сухум, администрация города сухум

Астамур Хагуш утвержден на должность начальника УВД по Сухуму

16:10 27.06.2024 (обновлено: 18:07 27.06.2024)
© Sputnik / Бадрак Авидзба Астамур Хагуш
Астамур Хагуш - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2024
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Астамур Хагуш утвержден на должность начальника Управления внутренних дел по Сухуму решением Сухумского горсобрания.

Хагуш с 2013 года работает в органах внутренних дел республики. В 2016 году за образцовое исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком "Отличник милиции".

В том же году награжден медалью общественной организации "Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности МВД России".
Удостоен медали МВД Абхазии "За безупречную службу в ОВД Республики Абхазия I, II и III степени".
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