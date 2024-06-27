https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/konstitutsionnye-sudy-abkhazii-i-rossii-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-1051480898.html
Конституционные суды Абхазии и России подписали меморандум о сотрудничестве
Конституционные суды Абхазии и России подписали меморандум о сотрудничестве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Конституционные суды Абхазии и России подписали меморандум о сотрудничестве. 27.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-27T12:00+0300
2024-06-27T12:00+0300
2024-06-27T13:26+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Конституционные суды Абхазии и России подписали меморандум о сотрудничестве. Подписи на документе поставили председатели Диана Пилия и Валерий Зорькин. Цели меморандума — создание основы для взаимодействия и сотрудничества в правовой сфере, обмен опытом конституционно-судебной деятельности, изучение действующего конституционного права обоих государств и практики его применения при разрешении споров. "Меморандум создает основу для долгосрочного и плодотворного сотрудничества между Конституционными судами Абхазии и России. Мы ожидаем, что подписанный меморандум станет отправной точкой для развития взаимодействия между органами конституционного контроля наших стран", — сказала Пилия.
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конституционный суд республики абхазия, россия, абхазия
конституционный суд республики абхазия, россия, абхазия
Конституционные суды Абхазии и России подписали меморандум о сотрудничестве
12:00 27.06.2024 (обновлено: 13:26 27.06.2024)
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Конституционные суды Абхазии и России подписали меморандум о сотрудничестве.
Подписи на документе поставили председатели Диана Пилия и Валерий Зорькин.
Цели меморандума — создание основы для взаимодействия и сотрудничества в правовой сфере, обмен опытом конституционно-судебной деятельности, изучение действующего конституционного права обоих государств и практики его применения при разрешении споров.
"Меморандум создает основу для долгосрочного и плодотворного сотрудничества между Конституционными судами Абхазии и России. Мы ожидаем, что подписанный меморандум станет отправной точкой для развития взаимодействия между органами конституционного контроля наших стран", — сказала Пилия.