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Названа сумма доходов по пассажирским ж/д перевозкам в Абхазии за пять месяцев
Названа сумма доходов по пассажирским ж/д перевозкам в Абхазии за пять месяцев
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Доходы по пассажирским ж/д перевозкам в Абхазии за первые пять месяцев этого года составили 146 миллионов рублей. 27.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-27T10:30+0300
2024-06-27T10:30+0300
2024-06-27T18:00+0300
в абхазии
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железная дорога
абхазская железная дорога
экономика
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Доходы по пассажирским ж/д перевозкам в Абхазии за первые пять месяцев этого года составили 146 миллионов рублей. По его словам, уже три года пассажиропоток в республику — около 380 тысяч человек.
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абхазия, железная дорога, абхазская железная дорога, экономика
абхазия, железная дорога, абхазская железная дорога, экономика
Названа сумма доходов по пассажирским ж/д перевозкам в Абхазии за пять месяцев
10:30 27.06.2024 (обновлено: 18:00 27.06.2024)
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Доходы по пассажирским ж/д перевозкам в Абхазии за первые пять месяцев этого года составили 146 миллионов рублей.
Это почти в 2,5 раза больше, чем показатели 2023 года. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа.
По его словам, уже три года пассажиропоток в республику — около 380 тысяч человек.