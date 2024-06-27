https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/nazvana-summa-dokhodov-po-passazhirskim-zhd-perevozkam-v-abkhazii-za-pyat-mesyatsev-1051487860.html

Названа сумма доходов по пассажирским ж/д перевозкам в Абхазии за пять месяцев

Названа сумма доходов по пассажирским ж/д перевозкам в Абхазии за пять месяцев

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Доходы по пассажирским ж/д перевозкам в Абхазии за первые пять месяцев этого года составили 146 миллионов рублей. 27.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

железная дорога

абхазская железная дорога

экономика

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Доходы по пассажирским ж/д перевозкам в Абхазии за первые пять месяцев этого года составили 146 миллионов рублей. По его словам, уже три года пассажиропоток в республику — около 380 тысяч человек.

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