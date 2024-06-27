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Названо количество преступлений, совершенных в Сухуме за полгода
Названо количество преступлений, совершенных в Сухуме за полгода
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. За шесть месяцев этого года в Сухуме было совершено 76 преступлений, 70 из них раскрыто, рассказал на заседании Сухумского горсобрания... 27.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-27T16:45+0300
2024-06-27T16:45+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. За шесть месяцев этого года в Сухуме было совершено 76 преступлений, 70 из них раскрыто, рассказал на заседании Сухумского горсобрания начальник УВД по городу Астамур Хагуш. При этом, по его словам, тяжких преступлений из общего числа 34, из них раскрыто 29. С января по июнь было выявлено 6 566 нарушений правил дорожного движения, 349 из них — вождение в нетрезвом состоянии. Водительских прав были лишены 270 человек.
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мвд абхазии, абхазия, сухум, преступления, дтп
мвд абхазии, абхазия, сухум, преступления, дтп
Названо количество преступлений, совершенных в Сухуме за полгода
16:45 27.06.2024 (обновлено: 18:16 27.06.2024)
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. За шесть месяцев этого года в Сухуме было совершено 76 преступлений, 70 из них раскрыто, рассказал на заседании Сухумского горсобрания начальник УВД по городу Астамур Хагуш.
При этом, по его словам, тяжких преступлений из общего числа 34, из них раскрыто 29.
За аналогичный период в 2023 году было совершено 103 преступления и раскрыто 97. Тяжких — 47 и раскрыто 43.
С января по июнь было выявлено 6 566 нарушений правил дорожного движения, 349 из них — вождение в нетрезвом состоянии. Водительских прав были лишены 270 человек.