https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/nazvano-kolichestvo-prestupleniy-sovershennykh-v-sukhume-za-polgoda-1051488739.html

Названо количество преступлений, совершенных в Сухуме за полгода

Названо количество преступлений, совершенных в Сухуме за полгода

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. За шесть месяцев этого года в Сухуме было совершено 76 преступлений, 70 из них раскрыто, рассказал на заседании Сухумского горсобрания... 27.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. За шесть месяцев этого года в Сухуме было совершено 76 преступлений, 70 из них раскрыто, рассказал на заседании Сухумского горсобрания начальник УВД по городу Астамур Хагуш. При этом, по его словам, тяжких преступлений из общего числа 34, из них раскрыто 29. С января по июнь было выявлено 6 566 нарушений правил дорожного движения, 349 из них — вождение в нетрезвом состоянии. Водительских прав были лишены 270 человек.

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