https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/podozrevaemye-po-delu-o-strelbe-na-granitse-arestovany-na-dva-mesyatsa-1051491534.html
Подозреваемые по делу о стрельбе на границе арестованы на два месяца
Подозреваемые по делу о стрельбе на границе арестованы на два месяца
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Батал Годжуа, Беслан Годжуа и Константин Чаговец арестованы на два месяца решением суда Гагрского района по ходатайству прокуратуры. 27.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-27T19:10+0300
2024-06-27T19:10+0300
2024-06-27T21:01+0300
в абхазии
абхазия
кпп "псоу"
мвд абхазии
суд
гагрский район
генеральная прокуратура абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973992_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f51c571a2e8974b275cd1540462372b5.jpg
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Батал Годжуа, Беслан Годжуа и Константин Чаговец арестованы на два месяца решением суда Гагрского района по ходатайству прокуратуры. По подозрению в преступлении 24 июня были задержаны граждане Абхазии Константин Чаговец, братья Батал и Беслан Годжуа. Еще один подозреваемый был задержан в Сочи. Позднее, 25 июня, сотрудники МВД задержали еще троих человек — Аслана Какалия, Беслана Какалия и Игоря Чаговца.
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973992_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b1aaa33ec2b075843110d5fbf28b4b2f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, кпп "псоу", мвд абхазии, суд, гагрский район, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, кпп "псоу", мвд абхазии, суд, гагрский район, генеральная прокуратура абхазии
Подозреваемые по делу о стрельбе на границе арестованы на два месяца
19:10 27.06.2024 (обновлено: 21:01 27.06.2024) СУХУМ, 27 июн - Sputnik.
Батал Годжуа, Беслан Годжуа и Константин Чаговец арестованы
на два месяца решением суда Гагрского района по ходатайству прокуратуры.
В результате стрельбы на КПП "Псоу" был убит один человек, трое были ранены. Причиной происшествия стал имущественный конфликт.
По подозрению в преступлении 24 июня были задержаны граждане Абхазии Константин Чаговец, братья Батал и Беслан Годжуа. Еще один подозреваемый был задержан в Сочи.
Позднее, 25 июня, сотрудники МВД задержали еще троих человек — Аслана Какалия, Беслана Какалия и Игоря Чаговца.