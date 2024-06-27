https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/podozrevaemye-po-delu-o-strelbe-na-granitse-arestovany-na-dva-mesyatsa-1051491534.html

Подозреваемые по делу о стрельбе на границе арестованы на два месяца

Подозреваемые по делу о стрельбе на границе арестованы на два месяца

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Батал Годжуа, Беслан Годжуа и Константин Чаговец арестованы на два месяца решением суда Гагрского района по ходатайству прокуратуры. 27.06.2024, Sputnik Абхазия

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кпп "псоу"

мвд абхазии

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гагрский район

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Батал Годжуа, Беслан Годжуа и Константин Чаговец арестованы на два месяца решением суда Гагрского района по ходатайству прокуратуры. По подозрению в преступлении 24 июня были задержаны граждане Абхазии Константин Чаговец, братья Батал и Беслан Годжуа. Еще один подозреваемый был задержан в Сочи. Позднее, 25 июня, сотрудники МВД задержали еще троих человек — Аслана Какалия, Беслана Какалия и Игоря Чаговца.

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абхазия, кпп "псоу", мвд абхазии, суд, гагрский район, генеральная прокуратура абхазии