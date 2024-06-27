https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/posrednik-kurua-o-rabote-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-letom--1051475000.html

Посредник: Куруа о работе "Абхазской железной дороги" летом

Посредник: Куруа о работе "Абхазской железной дороги" летом

Sputnik Абхазия

Главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа в программе "Посредник" рассказал, как работает предприятие летом и какие проекты воплощаются в жизнь. 27.06.2024, Sputnik Абхазия

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Посредник: Куруа о работе Абхазской железки летом Sputnik Абхазия Посредник: Куруа о работе Абхазской железки летом

В год "Абхазская железная дорога" перевозит 380 тысяч пассажиров. Работы по восстановлению путей продолжаются, речь идет об участке в восточной части страны. Подробнее об этом и о графике работы поездов этим летом в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа. Подробности слушайте в подкасте.

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