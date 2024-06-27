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Посредник: Куруа о работе "Абхазской железной дороги" летом
Посредник: Куруа о работе "Абхазской железной дороги" летом
Sputnik Абхазия
Главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа в программе "Посредник" рассказал, как работает предприятие летом и какие проекты воплощаются в жизнь. 27.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-27T10:29+0300
2024-06-27T10:29+0300
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Посредник: Куруа о работе Абхазской железки летом
Sputnik Абхазия
Посредник: Куруа о работе Абхазской железки летом
В год "Абхазская железная дорога" перевозит 380 тысяч пассажиров. Работы по восстановлению путей продолжаются, речь идет об участке в восточной части страны. Подробнее об этом и о графике работы поездов этим летом в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа. Подробности слушайте в подкасте.
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Посредник: Куруа о работе "Абхазской железной дороги" летом
10:29 27.06.2024 (обновлено: 13:46 27.06.2024)
Главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа в программе "Посредник" рассказал, как работает предприятие летом и какие проекты воплощаются в жизнь.
В год "Абхазская железная дорога" перевозит 380 тысяч пассажиров. Работы по восстановлению путей продолжаются, речь идет об участке в восточной части страны. Подробнее об этом и о графике работы поездов этим летом в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа.
Подробности слушайте в подкасте
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