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Совет молодых ученых провел круглый стол "Источники по истории Абхазии"
Совет молодых ученых провел круглый стол "Источники по истории Абхазии"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Совет молодых ученых при президенте провел круглый стол "Источники по истории Абхазии". 27.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Совет молодых ученых при президенте провел круглый стол "Источники по истории Абхазии". Историки, археологи и этнологи представили доклады о ритуально-мифологических источниках, Великой Абхазской стене, предметах воинского быта, дореволюционных источниках по истории Абхазии XIX века, социально-экономическому развитию страны в 1921-1931 годах. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа подчеркнул, что если молодые ученые увидят поддержку со стороны правительства, то у них появится больше мотивации для исследований и развития науки в республике. Совет молодых ученых был основан по приказу президента Абхазии 29 марта 2024 года. В него вошли 35 молодых ученых разных научных направлений.
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абхазия, ученые, наука
Совет молодых ученых провел круглый стол "Источники по истории Абхазии"
14:20 27.06.2024 (обновлено: 18:05 27.06.2024)
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Совет молодых ученых при президенте провел круглый стол "Источники по истории Абхазии".
"После первого заседания президент и все присутствующие были впечатлены уровнем знаний наших ребят, глубиной их мышления, образованностью. Наши граждане должны видеть, что у нас есть думающие, образованные, грамотные ребята", — отметил глава Администрации президента Абесалом Кварчия.
Историки, археологи и этнологи представили доклады о ритуально-мифологических источниках, Великой Абхазской стене, предметах воинского быта, дореволюционных источниках по истории Абхазии XIX века, социально-экономическому развитию страны в 1921-1931 годах.
Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа подчеркнул, что если молодые ученые увидят поддержку со стороны правительства, то у них появится больше мотивации для исследований и развития науки в республике.
Совет молодых ученых был основан по приказу президента Абхазии 29 марта 2024 года. В него вошли 35 молодых ученых разных научных направлений.