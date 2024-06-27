https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/sovet-molodykh-uchenykh-provel-kruglyy-stol-istochniki-po-istorii-abkhazii-1051488329.html

Совет молодых ученых провел круглый стол "Источники по истории Абхазии"

Совет молодых ученых провел круглый стол "Источники по истории Абхазии"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Совет молодых ученых при президенте провел круглый стол "Источники по истории Абхазии". 27.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-27T14:20+0300

2024-06-27T14:20+0300

2024-06-27T18:05+0300

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ученые

наука

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Совет молодых ученых при президенте провел круглый стол "Источники по истории Абхазии". Историки, археологи и этнологи представили доклады о ритуально-мифологических источниках, Великой Абхазской стене, предметах воинского быта, дореволюционных источниках по истории Абхазии XIX века, социально-экономическому развитию страны в 1921-1931 годах. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа подчеркнул, что если молодые ученые увидят поддержку со стороны правительства, то у них появится больше мотивации для исследований и развития науки в республике. Совет молодых ученых был основан по приказу президента Абхазии 29 марта 2024 года. В него вошли 35 молодых ученых разных научных направлений.

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