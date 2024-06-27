https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/takie-obstoyatelstva-chibirov-i-khubarov-o-lechenii-detey-s-ortopedicheskimi-zabolevaniyami--1051479131.html

Такие обстоятельства: Чибиров и Хубаров о лечении детей с ортопедическими заболеваниями

Такие обстоятельства: Чибиров и Хубаров о лечении детей с ортопедическими заболеваниями

Sputnik Абхазия

Совместную акцию провели Минздрав Абхазии и КБФ "Ашана". Для оказания консультативной и хирургической помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного... 27.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-27T17:04+0300

2024-06-27T17:04+0300

2024-06-27T17:04+0300

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Такие обстоятельства: Чибиров и Хубаров о лечении детей с ортопедическим заболеваниями Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Чибиров и Хубаров о лечении детей с ортопедическим заболеваниями

Совместную акцию провели Минздрав Абхазии и КБФ "Ашана". Для оказания консультативной и хирургической помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП в республику приехали российский хирург, кандидат медицинских наук Георгий Чибиров и детский кардиохирург, представитель Минздрава Южной Осетии в РФ Заза Хугаев. О том, что выявили врачи, какова статистика детских заболеваний в Абхазии, как планируют эту акцию продолжать, слушайте в подкасте.

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