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Такие обстоятельства: Чибиров и Хубаров о лечении детей с ортопедическими заболеваниями
Такие обстоятельства: Чибиров и Хубаров о лечении детей с ортопедическими заболеваниями
Sputnik Абхазия
Совместную акцию провели Минздрав Абхазии и КБФ "Ашана". Для оказания консультативной и хирургической помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного... 27.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-27T17:04+0300
2024-06-27T17:04+0300
2024-06-27T17:04+0300
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Такие обстоятельства: Чибиров и Хубаров о лечении детей с ортопедическим заболеваниями
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Чибиров и Хубаров о лечении детей с ортопедическим заболеваниями
Совместную акцию провели Минздрав Абхазии и КБФ "Ашана". Для оказания консультативной и хирургической помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП в республику приехали российский хирург, кандидат медицинских наук Георгий Чибиров и детский кардиохирург, представитель Минздрава Южной Осетии в РФ Заза Хугаев. О том, что выявили врачи, какова статистика детских заболеваний в Абхазии, как планируют эту акцию продолжать, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, россия, южная осетия, минздрав, дцп, дети, культурно-благотворительный фонд "ашана", аудио
подкасты, абхазия, россия, южная осетия, минздрав, дцп, дети, культурно-благотворительный фонд "ашана", аудио
Совместную акцию провели Минздрав Абхазии и КБФ "Ашана". Для оказания консультативной и хирургической помощи детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП в республику приехали российский хирург, кандидат медицинских наук Георгий Чибиров и детский кардиохирург, представитель Минздрава Южной Осетии в РФ Заза Хугаев.
О том, что выявили врачи, какова статистика детских заболеваний в Абхазии, как планируют эту акцию продолжать, слушайте в подкасте.