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Текущие задачи и планы: Куруа рассказал о работе АЖД

Текущие задачи и планы: Куруа рассказал о работе АЖД

Sputnik Абхазия

Главный инженер АЖД Леонид Куруа рассказал в студии радио Sputnik о проводимых и запланированных ремонтно-восстановительных работах. 27.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-27T18:30+0300

2024-06-27T18:30+0300

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Диагностический поезд и обследовательская станция проверят железнодорожные пути от станции "Веселое" до Сухума для запуска по этому маршруту "Ласточки", рассказал на радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа.По словам Куруа, по итогам изучения маршрута с помощью диагностического поездка и габарито-обследовательской станции, будет принято решение о продлении маршрута "Ласточки" до Сухума или же по отказу в этом.Что касается возможного продления маршрута "Ласточки" до международного аэропорта имени Владислава Ардзинба в селе Бабушера, Куруа уточнил, что АЖД изучила возможность подвода железнодорожных путей к аэропорту, и дальше будет приниматься решение государством.Он рассказал, что к аэропорту железнодорожные пути никогда напрямую не шли, но есть пути со станции "Дранда", которые направлены в сторону него протяженностью около 1200 метров. До самой аэропорта еще будет нужно проложить примерно 600 метров путей.Около 80% поступающих по железной дороге в Абхазию грузов доставляется до Очамчырского порта, сказал Куруа и добавил, что железнодорожный участок от Псоу до Очамчыры задействован в полном объеме.По его словам, единственное отличие этого участка путей от других по стране заключается в том, что между Сухумом и Очамчырой не производится перевозка пассажиров на поездах.В 2024 году для ускорения перевозки грузом и удобства их поставки в морпорт Очамчыры, подчеркнул Куруа, построили новый железнодорожный путь протяженностью 350 метров. Также в Сухуме был расширен грузовой двор для приема больше вагонов одновременно.Помимо этого, был произведен ремонт контактных сетей для проезда "Ласточки" от Псоу до Гагры. В рамках второго этапа работы с привлечение специалистов РЖД завершен ремонт контактных сетей на участке от Гагры до Сухума, уточнил Куруа."На сегодня также на станции "Дранда" мы ремонтируем капитально повышенный путь для сыпучих грузов. Появляются инертные грузы или, скажем, наливные для выгрузки которых необходимо наличие высокого пути. От 1,5 до 2,5 метров высота насыпной части", - объяснил он и добавил, что этот объем работ планируется завершить к 1 июля.Все проводимые АЖД в прошлые годы работы и запланированные выполняются за счет собственных средств. При этом Куруа обратил внимание на то, что, несмотря на увеличение доходной части предприятия, оно пока не вышло в прибыль.Начался капремонт крыши Сухумского вокзала. Общая площадь кровли превышает 5000 квадратных метров. К сентябрю также отремонтируют зал ожидания вокзала и заменят окна.Главный инженер АЖД также подробно рассказал о текущих задачах и запланированных. К примеру, начались работы по замене кровли Сухумского вокзала, а к сентябрю 2024 года будет отремонтирован зал ожидания и заменены окна."Это необходимость давняя. Мы все понимаем, что город Сухум – это столица, что здесь эта необходимость есть, и слава Богу тому, что сегодня мы можем это сделать. Без крыши вся конструкция, все здание начнет рушиться", - отметил он.Ремонтные работы также производятся на Гудаутском вокзале, добавил Куруа. Уже завершен ремонт фасада здания, продолжается установка окон. На станции "Абаата" в Гагре, где останавливается электропоезд "Ласточка" подходят к завершению укладка брусчатки, установка освещения и других видов работ.На примере реставрации станции "Псырхца" в Новом Афоне, которой занимается частный предприниматель, Леонид Куруа отметил, что такие проекты полезны и интересны АЖД."Этот опыт очень даже положительный, потому что иногда не хватает рук и всего чтобы дойти до этих маленьких станций", - сказал Куруа и добавил, что АЖД довольны ходом проводимых работ на станции "Псырхца".В Абхазии обследуют все туннели. АЖД уже заключили договор с российскими коллегами.Куруа подчеркнул, что все туннели в Абхазии были построены в начале 1940-х годов и впереди предстоит большой объем работы по их диагностике и определении необходимого перечня работ.В этом году также запланировано начало ремонта моста через реку Кодор, опорная часть которой была подорвана во время Отечественной войны народа Абхазии. Готовится проектно-сметная документация по восстановлению разрушенной стихией волноотбойных и подпорных стен в Гагре, перечислил объем работ Куруа.

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