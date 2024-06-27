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Вокзалы, мосты, туннели: над чем работают Абхазские железные дороги

Вокзалы, мосты, туннели: над чем работают Абхазские железные дороги

Sputnik Абхазия

О ремонтно-восстановительных работах и планах на ближайший год в студии радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа. 27.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-27T22:28+0300

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Ряд ремонтно-восстановительных работ планируют завершить АЖД в 2024 году, среди которых замена кровли и окон сухумского вокзала, ремонт зала ожидания, сказал главный инженер АЖД Леонид Куруа.Помимо этого, 27 июня диагностический поезд и обследовательская станция проверят железнодорожные пути от станции "Веселое" до Сухума для запуска по этому маршруту электропоезда "Ласточка", которая уже курсирует до Гагры.Ранее, был произведен ремонт контактных сетей для проезда "Ласточки" от Псоу до Гагры. В рамках второго этапа работы с привлечение специалистов РЖД завершен ремонт контактных сетей на участке от Гагры до Сухума.В Абхазии обследуют все туннели. АЖД уже заключили договор с российскими коллегами. Куруа подчеркнул, что все туннели в Абхазии были построены в начале 1940-х годов и впереди предстоит большой объем работы по их диагностике и определении необходимого перечня работ.

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