https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/voprosy-investitsiy-v-ekonomiku-abkhazii-obsudili-v-parlamente-1051491427.html

Вопросы инвестиций в экономику Абхазии обсудили в Парламенте

Вопросы инвестиций в экономику Абхазии обсудили в Парламенте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Проект межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории... 27.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-27T20:58+0300

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в абхазии

парламент абхазии

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россия

абхазия

экономика

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Проект межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории республики обсудили на заседании парламентского комитета. Депутаты обсудили распределение объемов инвестиций по различным сферам экономики, вопросы НДС, а также осуществления юридическим лицом расчетов в безналичной форме. Работа над проектом соглашения продолжится.

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парламент абхазии, инвестиции , россия, абхазия, экономика