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Вопросы инвестиций в экономику Абхазии обсудили в Парламенте
Вопросы инвестиций в экономику Абхазии обсудили в Парламенте
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Проект межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории... 27.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-27T20:58+0300
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2024-06-27T20:58+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Проект межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории республики обсудили на заседании парламентского комитета. Депутаты обсудили распределение объемов инвестиций по различным сферам экономики, вопросы НДС, а также осуществления юридическим лицом расчетов в безналичной форме. Работа над проектом соглашения продолжится.
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парламент абхазии, инвестиции , россия, абхазия, экономика
парламент абхазии, инвестиции , россия, абхазия, экономика
Вопросы инвестиций в экономику Абхазии обсудили в Парламенте
СУХУМ, 27 июн - Sputnik.
Проект межправсоглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории республики обсудили
на заседании парламентского комитета.
Документ будет определять права и обязательства сторон, меры поддержки этой категории правоотношений.
Депутаты обсудили распределение объемов инвестиций по различным сферам экономики, вопросы НДС, а также осуществления юридическим лицом расчетов в безналичной форме.
Работа над проектом соглашения продолжится.