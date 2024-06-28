https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/debaty-baydena-i-trampa-pryamaya-translyatsiya-1051491649.html

Дебаты Байдена и Трампа: прямая трансляция

Дебаты Байдена и Трампа: прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. 28.06.2024, Sputnik Абхазия

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видео

мультимедиа

сша

дональд трамп

джо байден

теледебаты

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Главными соперниками в предвыборной гонке в США являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.Оба кандидата проведут в ночь на пятницу по московскому времени первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN.

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Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, сша, дональд трамп, джо байден, теледебаты, видео