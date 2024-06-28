https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/debaty-baydena-i-trampa-pryamaya-translyatsiya-1051491649.html
Дебаты Байдена и Трампа: прямая трансляция
Дебаты Байдена и Трампа: прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. 28.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-28T04:00+0300
2024-06-28T04:00+0300
2024-06-28T04:02+0300
видео
мультимедиа
сша
дональд трамп
джо байден
теледебаты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1b/1051492240_0:0:503:283_1920x0_80_0_0_5e10bb31a3b67147e74c7c52b0d4d88a.jpg
Главными соперниками в предвыборной гонке в США являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.Оба кандидата проведут в ночь на пятницу по московскому времени первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN.
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видео, мультимедиа, сша, дональд трамп, джо байден, теледебаты, видео
видео, мультимедиа, сша, дональд трамп, джо байден, теледебаты, видео
Дебаты Байдена и Трампа: прямая трансляция
04:00 28.06.2024 (обновлено: 04:02 28.06.2024)
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Главными соперниками в предвыборной гонке в США являются Байден и Трамп.
Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Оба кандидата проведут в ночь на пятницу по московскому времени первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN.