https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/delo-o-prevyshenii-polnomochiy-s-primeneniem-nasiliya-vozbudili-v-otnoshenii-militsionera-1051496841.html

Дело о превышении полномочий с применением насилия возбудили в отношении милиционера

Дело о превышении полномочий с применением насилия возбудили в отношении милиционера

Sputnik Абхазия

Видео, на котором сотрудник МВД бьет задержанного, было снято в феврале и распространилось в социальных сетях в июне. 28.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-28T11:25+0300

2024-06-28T11:25+0300

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СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении лейтенанта милиции Манчи Кяхба. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.3 февраля 2024 года, в период с 14:00 до 17:30, он, находясь на рабочем месте, используя свое положение, нанес задержанному Астамуру Сабекия не менее 11 ударов кулаками, тем самым причинив ущерб престижу МВД и дискредитировав сотрудников ОВД.Уточняется, что мотивом стала месть за действия Сабекия – тот был задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти и оскорблении их.

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