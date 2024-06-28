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Дело о превышении полномочий с применением насилия возбудили в отношении милиционера
Дело о превышении полномочий с применением насилия возбудили в отношении милиционера
Sputnik Абхазия
Видео, на котором сотрудник МВД бьет задержанного, было снято в феврале и распространилось в социальных сетях в июне. 28.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-28T11:25+0300
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении лейтенанта милиции Манчи Кяхба. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.3 февраля 2024 года, в период с 14:00 до 17:30, он, находясь на рабочем месте, используя свое положение, нанес задержанному Астамуру Сабекия не менее 11 ударов кулаками, тем самым причинив ущерб престижу МВД и дискредитировав сотрудников ОВД.Уточняется, что мотивом стала месть за действия Сабекия – тот был задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти и оскорблении их.
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абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии
Дело о превышении полномочий с применением насилия возбудили в отношении милиционера
11:25 28.06.2024 (обновлено: 12:24 28.06.2024)
Видео, на котором сотрудник МВД бьет задержанного, было снято в феврале и распространилось в социальных сетях в июне.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik.
Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении лейтенанта милиции Манчи Кяхба. Об этом сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Кяхба был оперуполномоченным пункта милиции "Маяк", прикомандированным к первому отделу столичной милиции.
3 февраля 2024 года, в период с 14:00 до 17:30, он, находясь на рабочем месте, используя свое положение, нанес задержанному Астамуру Сабекия не менее 11 ударов кулаками, тем самым причинив ущерб престижу МВД и дискредитировав сотрудников ОВД.
Уточняется, что мотивом стала месть за действия Сабекия – тот был задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти и оскорблении их.