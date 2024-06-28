https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/glavnyy-chetverg-dochiya-o-turizme-investitsiyakh-blagoustroystve-v-tkuarchalskom-rayone--1051480394.html
Главный четверг: Дочия о туризме, инвестициях, благоустройстве в Ткуарчалском районе
Главный четверг: Дочия о туризме, инвестициях, благоустройстве в Ткуарчалском районе
Sputnik Абхазия
Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия в программе "Посредник" на радио Sputnik. 28.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-28T11:48+0300
2024-06-28T11:48+0300
2024-06-28T11:48+0300
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Главный четверг: Дочия о туризме, инвестициях, благоустройстве в Ткуарчалском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Дочия о туризме, инвестициях, благоустройстве в Ткуарчалском районе
Основные вопросы развития Ткурчалского района от благоустройства и туризма до ремонта в школах и инвестпроектов, как их решают местные власти, какие есть планы у руководства района по улучшению ситуации в разных сферах, обсудили с с главой администрации Ткуарчалского района Исидором Дочия.В Ткуарчалском районе сегодня ждут от 50 до 100 тысяч туристов, сообщил он. "У нас такого никогда не было. Ежегодно интерес к Ткуарчалу увеличивается", – отметил глава района. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, главный четверг, ткуарчальский район, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, ткуарчальский район, аудио
Главный четверг: Дочия о туризме, инвестициях, благоустройстве в Ткуарчалском районе
Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия в программе "Посредник" на радио Sputnik.
Основные вопросы развития Ткурчалского района от благоустройства и туризма до ремонта в школах и инвестпроектов, как их решают местные власти, какие есть планы у руководства района по улучшению ситуации в разных сферах, обсудили с с главой администрации Ткуарчалского района Исидором Дочия.
В Ткуарчалском районе сегодня ждут от 50 до 100 тысяч туристов, сообщил он.
"У нас такого никогда не было. Ежегодно интерес к Ткуарчалу увеличивается", – отметил глава района.
Подробности слушайте в подкасте.