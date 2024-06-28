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Своевременная помощь: итоги акции по осмотру детей с ДЦП в Абхазии

Своевременная помощь: итоги акции по осмотру детей с ДЦП в Абхазии

Sputnik Абхазия

По приглашению культурно-благотворительного фонда "Ашана" с рабочим визитом в Абхазии находились травматолог-ортопед Георгий Чибиров и детский кардиохирург... 28.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-28T23:10+0300

2024-06-28T23:10+0300

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В студии радио Sputnik врачи рассказали, что в Абхазии успели осмотреть 63 пациента с диагнозом ДЦП, 18 из них требуют хирургического вмешательства. Всего, по данным медиков, в республике 1300 детей с подобным диагнозом, в России же, по официальным данным, до 700 тысяч. Об особенности взаимодействия с детьми, их родителями, о том, как возникла идея проекта, о факторах и видах ДЦП подробно слушайте в интервью Sputnik.

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