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Своевременная помощь: итоги акции по осмотру детей с ДЦП в Абхазии
Своевременная помощь: итоги акции по осмотру детей с ДЦП в Абхазии
Sputnik Абхазия
По приглашению культурно-благотворительного фонда "Ашана" с рабочим визитом в Абхазии находились травматолог-ортопед Георгий Чибиров и детский кардиохирург... 28.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-28T23:10+0300
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В студии радио Sputnik врачи рассказали, что в Абхазии успели осмотреть 63 пациента с диагнозом ДЦП, 18 из них требуют хирургического вмешательства. Всего, по данным медиков, в республике 1300 детей с подобным диагнозом, в России же, по официальным данным, до 700 тысяч. Об особенности взаимодействия с детьми, их родителями, о том, как возникла идея проекта, о факторах и видах ДЦП подробно слушайте в интервью Sputnik.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
Своевременная помощь: итоги акции по осмотру детей с ДЦП в Абхазии
По приглашению культурно-благотворительного фонда "Ашана" с рабочим визитом в Абхазии находились травматолог-ортопед Георгий Чибиров и детский кардиохирург Заза Хугаев.
В студии радио Sputnik врачи рассказали, что в Абхазии успели осмотреть 63 пациента с диагнозом ДЦП, 18 из них требуют хирургического вмешательства.
Всего, по данным медиков, в республике 1300 детей с подобным диагнозом, в России же, по официальным данным, до 700 тысяч.
Об особенности взаимодействия с детьми, их родителями, о том, как возникла идея проекта, о факторах и видах ДЦП подробно слушайте в интервью Sputnik.