https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/takie-obstoyatelstva-achba-o-kachestve-riskakh-prognoze-na-urozhay-orekha-funduka-1051499438.html

Такие обстоятельства: Ачба о качестве, рисках, прогнозе на урожай ореха-фундука

Такие обстоятельства: Ачба о качестве, рисках, прогнозе на урожай ореха-фундука

Sputnik Абхазия

Какова ситуация с орехом в этом году, насколько обширны плантации этого растения, как за ними ухаживают и каковы прогнозы на урожай, в эфире радио Sputnik... 28.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-28T15:11+0300

2024-06-28T15:11+0300

2024-06-28T15:21+0300

радио

абхазия

сельское хозяйство

орехи

урожай

плантации

подкасты

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Ачба о качестве, рисках, прогнозе на урожай ореха-фундука Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Ачба о качестве, рисках, прогнозе на урожай ореха-фундука

Какова ситуация с орехом в этом году, насколько обширны плантации этого растения, как за ними ухаживают и каковы прогнозы на урожай, в эфире радио Sputnik рассказал главный агроном Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба.Общая площадь насаждений ореха-фундука по всей территории Абхазии составляет 8,9 тысячи гектаров, сказал Ачба.По словам агронома, орех-фундук в основном возделывают сельчане на своих приусадебных участках или личных подсобных хозяйствах. Государственных ореховых плантаций в стране никогда не было. Общая производительность этой продукции по республике достигает до 15 тысяч тонн в год с 5,8 миллиона корней. Ачба отметил, что в этом году, согласно примерным данным, Абхазия ожидает получить до 10 тысяч тонн ореха-фундука.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, сельское хозяйство, орехи, урожай, плантации, подкасты, такие обстоятельства, аудио