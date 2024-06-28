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https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/v-ritme-tantsa-tretiy-otchetnyy-kontsert-proekta-eytsikashow-1051496192.html
В ритме танца: третий отчетный концерт проекта Eytsiкәashow
В ритме танца: третий отчетный концерт проекта Eytsiкәashow
Sputnik Абхазия
Третий отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" – парный танец, прим.) прошел в Абхазской госфилармонии 27 июня. 28.06.2024, Sputnik Абхазия
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Выступления были разделены на два блока – старинный абхазский танец (танец абхазов, проживающих в Турции), его исполняли артисты из команды Дениса Инапшба.Дуэты, представляющие команду Аслана Багапш, выступили с танцем "аицыкәашара" (парный танец - прим.). Участники концерта также представили номера из репертуара Майкла Джексона.Оценки, выставленные членами жюри за исполнение и артистизм, пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.14 пар танцоров борются за первое место и главный приз — 450 000 рублей. Sputnik Абхазия — информационный партнер шоу.
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фото , мультимедиа, абхазия, танцы, фото
фото , мультимедиа, абхазия, танцы, фото

В ритме танца: третий отчетный концерт проекта Eytsiкәashow

16:06 28.06.2024
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Третий отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" – парный танец, прим.) прошел в Абхазской госфилармонии 27 июня.
Выступления были разделены на два блока – старинный абхазский танец (танец абхазов, проживающих в Турции), его исполняли артисты из команды Дениса Инапшба.
Дуэты, представляющие команду Аслана Багапш, выступили с танцем "аицыкәашара" (парный танец - прим.). Участники концерта также представили номера из репертуара Майкла Джексона.
Оценки, выставленные членами жюри за исполнение и артистизм, пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.
14 пар танцоров борются за первое место и главный приз — 450 000 рублей. Sputnik Абхазия — информационный партнер шоу.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Третий отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Третий отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Третий отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На этот раз выступления дуэтов были разделены на два блока.

На этот раз выступления дуэтов были разделены на два блока. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На этот раз выступления дуэтов были разделены на два блока.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В первом - танцоры исполняли старинный абхазский танец (танец абхазов, проживающих в Турции).

В первом - танцоры исполняли старинный абхазский танец (танец абхазов, проживающих в Турции). - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В первом - танцоры исполняли старинный абхазский танец (танец абхазов, проживающих в Турции).

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свое мастерство в этом танце показали участники команды Дениса Инапшба.

Свое мастерство в этом танце показали участники команды Дениса Инапшба. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свое мастерство в этом танце показали участники команды Дениса Инапшба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором блоке на сцену выходили дуэты из команды Аслана Багапш.

Во втором блоке на сцену выходили дуэты из команды Аслана Багапш. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором блоке на сцену выходили дуэты из команды Аслана Багапш.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники концерта также представили номера из репертуара Майкла Джексона.

Участники концерта также представили номера из репертуара Майкла Джексона. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники концерта также представили номера из репертуара Майкла Джексона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел.

Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.

Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Eytsikәashow продлится пять месяцев, всего запланировано шесть концертов.

Eytsikәashow продлится пять месяцев, всего запланировано шесть концертов. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Eytsikәashow продлится пять месяцев, всего запланировано шесть концертов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В танцевальном шоу участвуют 14 пар.

В танцевальном шоу участвуют 14 пар. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В танцевальном шоу участвуют 14 пар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.

Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.

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