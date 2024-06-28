https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/v-ritme-tantsa-tretiy-otchetnyy-kontsert-proekta-eytsikashow-1051496192.html

В ритме танца: третий отчетный концерт проекта Eytsiкәashow

В ритме танца: третий отчетный концерт проекта Eytsiкәashow

Sputnik Абхазия

Третий отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" – парный танец, прим.) прошел в Абхазской госфилармонии 27 июня. 28.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-28T16:06+0300

2024-06-28T16:06+0300

2024-06-28T16:06+0300

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Выступления были разделены на два блока – старинный абхазский танец (танец абхазов, проживающих в Турции), его исполняли артисты из команды Дениса Инапшба.Дуэты, представляющие команду Аслана Багапш, выступили с танцем "аицыкәашара" (парный танец - прим.). Участники концерта также представили номера из репертуара Майкла Джексона.Оценки, выставленные членами жюри за исполнение и артистизм, пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.14 пар танцоров борются за первое место и главный приз — 450 000 рублей. Sputnik Абхазия — информационный партнер шоу.

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