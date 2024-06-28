https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/v-ritme-tantsa-tretiy-otchetnyy-kontsert-proekta-eytsikashow-1051496192.html
В ритме танца: третий отчетный концерт проекта Eytsiкәashow
В ритме танца: третий отчетный концерт проекта Eytsiкәashow
Sputnik Абхазия
Третий отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" – парный танец, прим.) прошел в Абхазской госфилармонии 27 июня. 28.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-28T16:06+0300
2024-06-28T16:06+0300
2024-06-28T16:06+0300
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Выступления были разделены на два блока – старинный абхазский танец (танец абхазов, проживающих в Турции), его исполняли артисты из команды Дениса Инапшба.Дуэты, представляющие команду Аслана Багапш, выступили с танцем "аицыкәашара" (парный танец - прим.). Участники концерта также представили номера из репертуара Майкла Джексона.Оценки, выставленные членами жюри за исполнение и артистизм, пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.14 пар танцоров борются за первое место и главный приз — 450 000 рублей. Sputnik Абхазия — информационный партнер шоу.
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фото , мультимедиа, абхазия, танцы, фото
фото , мультимедиа, абхазия, танцы, фото
В ритме танца: третий отчетный концерт проекта Eytsiкәashow
Третий отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" – парный танец, прим.) прошел в Абхазской госфилармонии 27 июня.
Выступления были разделены на два блока – старинный абхазский танец (танец абхазов, проживающих в Турции), его исполняли артисты из команды Дениса Инапшба.
Дуэты, представляющие команду Аслана Багапш, выступили с танцем "аицыкәашара" (парный танец - прим.). Участники концерта также представили номера из репертуара Майкла Джексона.
Оценки, выставленные членами жюри за исполнение и артистизм, пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.
14 пар танцоров борются за первое место и главный приз — 450 000 рублей. Sputnik Абхазия — информационный партнер шоу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Третий отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.
Третий отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На этот раз выступления дуэтов были разделены на два блока.
На этот раз выступления дуэтов были разделены на два блока.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В первом - танцоры исполняли старинный абхазский танец (танец абхазов, проживающих в Турции).
В первом - танцоры исполняли старинный абхазский танец (танец абхазов, проживающих в Турции).
© Sputnik / Томас Тхайцук
Свое мастерство в этом танце показали участники команды Дениса Инапшба.
Свое мастерство в этом танце показали участники команды Дениса Инапшба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Во втором блоке на сцену выходили дуэты из команды Аслана Багапш.
Во втором блоке на сцену выходили дуэты из команды Аслана Багапш.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники концерта также представили номера из репертуара Майкла Джексона.
Участники концерта также представили номера из репертуара Майкла Джексона.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел.
Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.
Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Eytsikәashow продлится пять месяцев, всего запланировано шесть концертов.
Eytsikәashow продлится пять месяцев, всего запланировано шесть концертов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В танцевальном шоу участвуют 14 пар.
В танцевальном шоу участвуют 14 пар.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.
Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.