https://sputnik-abkhazia.ru/20240629/avariynaya-ostanovka-dvukh-energoblokov-proizoshla-na-ingurges-1051514613.html

Аварийная остановка двух энергоблоков произошла на ИнгурГЭС

Аварийная остановка двух энергоблоков произошла на ИнгурГЭС

Sputnik Абхазия

Для снятия нагрузки по полчаса будут отключать линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2". 29.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-29T12:13+0300

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2024-06-29T12:13+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. На ИнгурГЭС произошла аварийная остановка двух энергоблоков, сообщает "Черноморэнерго". Чтобы снять нагрузку на электросети, будут отключены линии электропередачи "Шешелети-1", "Шешелети-2". Ориентировочное время отключения — по 30 минут.

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