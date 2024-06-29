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Гаделия: "дрова" под руками ребенка могут оттолкнуть от музыки

Гаделия: "дрова" под руками ребенка могут оттолкнуть от музыки

Sputnik Абхазия

Прошел третий благотворительный концерт в поддержку пицундской музыкальной школы. Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия в эфире радио Sputnik рассказал о... 29.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-29T14:28+0300

2024-06-29T14:28+0300

2024-06-29T14:28+0300

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Гаделия: «дрова» под руками ребенка может оттолкнуть от музыки Sputnik Абхазия Гаделия: «дрова» под руками ребенка может оттолкнуть от музыки

Инициатива организовать благотворительные концерты в поддержку пицундской музыкальной школы принадлежит Саиду Гобечия.Мы все переживаем о судьбе школы, потому что она выпустила достаточно много музыкантов. Которые продолжают свою творческую деятельность в Абхазии и за ее пределами. Мы хотим привлечь внимание общественности, нашего государства. У школы большие проблемы с инструментами, с инвентарем, с самим зданием", – сказал Гобечия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.За время благотворительного концерта было собрано 223 тысячи рублей. Вырученные средства будут направлены на замену окон в пицундской музыкальной школе.

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подкасты, музыка, пицундский орган, пицунда, аудио