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Гаделия: "дрова" под руками ребенка могут оттолкнуть от музыки
Гаделия: "дрова" под руками ребенка могут оттолкнуть от музыки
Sputnik Абхазия
Прошел третий благотворительный концерт в поддержку пицундской музыкальной школы. Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия в эфире радио Sputnik рассказал о... 29.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-29T14:28+0300
2024-06-29T14:28+0300
2024-06-29T14:28+0300
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Гаделия: «дрова» под руками ребенка может оттолкнуть от музыки
Sputnik Абхазия
Гаделия: «дрова» под руками ребенка может оттолкнуть от музыки
Инициатива организовать благотворительные концерты в поддержку пицундской музыкальной школы принадлежит Саиду Гобечия.Мы все переживаем о судьбе школы, потому что она выпустила достаточно много музыкантов. Которые продолжают свою творческую деятельность в Абхазии и за ее пределами. Мы хотим привлечь внимание общественности, нашего государства. У школы большие проблемы с инструментами, с инвентарем, с самим зданием", – сказал Гобечия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.За время благотворительного концерта было собрано 223 тысячи рублей. Вырученные средства будут направлены на замену окон в пицундской музыкальной школе.
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подкасты, музыка, пицундский орган, пицунда, аудио
подкасты, музыка, пицундский орган, пицунда, аудио
Гаделия: "дрова" под руками ребенка могут оттолкнуть от музыки
Прошел третий благотворительный концерт в поддержку пицундской музыкальной школы. Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия в эфире радио Sputnik рассказал о цели проекта.
Инициатива организовать благотворительные концерты в поддержку пицундской музыкальной школы принадлежит Саиду Гобечия.
Мы все переживаем о судьбе школы, потому что она выпустила достаточно много музыкантов. Которые продолжают свою творческую деятельность в Абхазии и за ее пределами. Мы хотим привлечь внимание общественности, нашего государства. У школы большие проблемы с инструментами, с инвентарем, с самим зданием", – сказал Гобечия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
За время благотворительного концерта было собрано 223 тысячи рублей. Вырученные средства будут направлены на замену окон в пицундской музыкальной школе.