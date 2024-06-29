https://sputnik-abkhazia.ru/20240629/german-ardzheniya-i-ego-trener-rasskazali-ob-uchastii-v-igrakh-briks-1051513139.html
Герман Арджения и его тренер рассказали об участии в Играх БРИКС
Герман Арджения и его тренер рассказали об участии в Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
Боксер Герман Арджения и его тренер Элизбар Джологуа в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали об участии в Играх БРИКС. 29.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-29T12:27+0300
2024-06-29T12:27+0300
2024-06-29T12:27+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1c/1051510923_0:48:3067:1773_1920x0_80_0_0_8a348e674993b981022d7f315ed1f7e4.jpg
По словам спортсмена, он все еще не до конца осознал, что стал обладателем золотой медали. В первом бою, отметил Арджения, он волновался меньше всего. "А во втором бою я знал своего соперника и то, что я выше его классом. Он был выше, но этого недостаточно, чтобы победить. В том бою у меня волнение было, что я не должен этому парню проиграть, тем более, что если я его побеждаю, то я выхожу в финал", – рассказал боксер.После победы в финальном бою, слушая абхазский гимн, боксер чувствовал гордость и радость. Его наставник Элизбар Джологуа в свою очередь отметил, что такого успеха Герман сумел достичь благодаря своему трудолюбию и нацеленности на победу.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1c/1051510923_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_d4ffa67e7141d59e5cd67a7dc110aceb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео
Герман Арджения и его тренер рассказали об участии в Играх БРИКС
Боксер Герман Арджения и его тренер Элизбар Джологуа в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали об участии в Играх БРИКС.
По словам спортсмена, он все еще не до конца осознал, что стал обладателем золотой медали. В первом бою, отметил Арджения, он волновался меньше всего.
"А во втором бою я знал своего соперника и то, что я выше его классом. Он был выше, но этого недостаточно, чтобы победить. В том бою у меня волнение было, что я не должен этому парню проиграть, тем более, что если я его побеждаю, то я выхожу в финал", – рассказал боксер.
После победы в финальном бою, слушая абхазский гимн, боксер чувствовал гордость и радость.
Его наставник Элизбар Джологуа в свою очередь отметил, что такого успеха Герман сумел достичь благодаря своему трудолюбию и нацеленности на победу.