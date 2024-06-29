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Герман Арджения и его тренер рассказали об участии в Играх БРИКС

Герман Арджения и его тренер рассказали об участии в Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Боксер Герман Арджения и его тренер Элизбар Джологуа в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали об участии в Играх БРИКС. 29.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-29T12:27+0300

2024-06-29T12:27+0300

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По словам спортсмена, он все еще не до конца осознал, что стал обладателем золотой медали. В первом бою, отметил Арджения, он волновался меньше всего. "А во втором бою я знал своего соперника и то, что я выше его классом. Он был выше, но этого недостаточно, чтобы победить. В том бою у меня волнение было, что я не должен этому парню проиграть, тем более, что если я его побеждаю, то я выхожу в финал", – рассказал боксер.После победы в финальном бою, слушая абхазский гимн, боксер чувствовал гордость и радость. Его наставник Элизбар Джологуа в свою очередь отметил, что такого успеха Герман сумел достичь благодаря своему трудолюбию и нацеленности на победу.

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