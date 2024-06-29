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Крепкий орешек: Теваз Ачба рассказал об урожае фундука в Абхазии

Крепкий орешек: Теваз Ачба рассказал об урожае фундука в Абхазии

Sputnik Абхазия

Объем урожая фундука в 2024 году составит около 10 тысяч тонн, согласно данным Минсельхоза Абхазии. 29.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-29T19:57+0300

2024-06-29T19:57+0300

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Общая площадь насаждений фундука на всей территории Абхазии составляет 8,9 тысячи гектаров. В 2024 году объем урожая составит около 10 тонн фундука, рассказал в студии радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба. Больше половины плантаций расположено в Галском районе. По словам Ачба, эту сельхозкультуру, возделывают сельчане на своих приусадебных участках или личных подсобных хозяйствах. Государственных хозяйств в стране никогда не было. Цена на фундук формируется за счет объема урожая и его качества, отметил Теваз Ачба. Ежегодно из республики экспортируется около 4,5 тысячи тонн этой продукции. В 2023 года среднерыночная цена на него составляла от 120 до 130 рублей за килограмм. Цена на прошлогодний орех в июне достигает 170-180 рублей за килограмм.

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