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Крепкий орешек: Теваз Ачба рассказал об урожае фундука в Абхазии
Крепкий орешек: Теваз Ачба рассказал об урожае фундука в Абхазии
Sputnik Абхазия
Объем урожая фундука в 2024 году составит около 10 тысяч тонн, согласно данным Минсельхоза Абхазии. 29.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-29T19:57+0300
2024-06-29T19:57+0300
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Общая площадь насаждений фундука на всей территории Абхазии составляет 8,9 тысячи гектаров. В 2024 году объем урожая составит около 10 тонн фундука, рассказал в студии радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба. Больше половины плантаций расположено в Галском районе. По словам Ачба, эту сельхозкультуру, возделывают сельчане на своих приусадебных участках или личных подсобных хозяйствах. Государственных хозяйств в стране никогда не было. Цена на фундук формируется за счет объема урожая и его качества, отметил Теваз Ачба. Ежегодно из республики экспортируется около 4,5 тысячи тонн этой продукции. В 2023 года среднерыночная цена на него составляла от 120 до 130 рублей за килограмм. Цена на прошлогодний орех в июне достигает 170-180 рублей за килограмм.
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Крепкий орешек: Теваз Ачба рассказал об урожае фундука в Абхазии
19:57 29.06.2024 (обновлено: 19:58 29.06.2024)
Объем урожая фундука в 2024 году составит около 10 тысяч тонн, согласно данным Минсельхоза Абхазии.
Общая площадь насаждений фундука на всей территории Абхазии составляет 8,9 тысячи гектаров.
В 2024 году объем урожая составит около 10 тонн фундука, рассказал в студии радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба.
Больше половины плантаций расположено в Галском районе. По словам Ачба, эту сельхозкультуру, возделывают сельчане на своих приусадебных участках или личных подсобных хозяйствах. Государственных хозяйств в стране никогда не было.
Цена на фундук формируется за счет объема урожая и его качества, отметил Теваз Ачба. Ежегодно из республики экспортируется около 4,5 тысячи тонн этой продукции.
В 2023 года среднерыночная цена на него составляла от 120 до 130 рублей за килограмм. Цена на прошлогодний орех в июне достигает 170-180 рублей за килограмм.