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Взаимный интерес: Садзба о реформировании системы образования в Абхазии

Взаимный интерес: Садзба о реформировании системы образования в Абхазии

Sputnik Абхазия

Насколько важно сотрудничать в сфере образования, изучать и применять опыт других стран, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась педагог... 29.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-29T18:16+0300

2024-06-29T18:16+0300

2024-06-29T18:16+0300

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Взаимный интерес: Садзба о реформировании системы образования в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Садзба о реформировании системы образования в Абхазии

ЦСЭИ провел круглый стол на тему "Образование как фактор развития личности и общества", где специалисты высказали свое мнение о реформировании системы образования в Абхазии.Педагог Астанда Садзба рассказала о преимуществах заимствования опыта других стран. Если мы хотим, чтобы наши дети шагали в ногу со временем, мы должны брать успешный опыт, то, что соответствует нашей культуре, менталитету, и внедрять, отметила она.Садзба привела в пример преподавание химии и физики в школах Беларуси, когда дети бежали на урок, потому что там было интересно."Мы должны сами увидеть, что у нас не получается. Если меня ученики игнорируют, в чем же дело? Надо проверять всякие гипотезы, надо искать, и обязательно найдете то, что сработает с вашими детьми. Детей нужно вести, а сейчас они нас ведут, раз мы ищем, что им интересно", – сказала Садзба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2024

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взаимный интерес, образование, министерство образования и науки абхазии, школы, аудио