https://sputnik-abkhazia.ru/20240630/kulturnaya-afisha-abkhazii-yarmarka-organnyy-kontsert-i-mnogo-spektakley-1051520818.html
Культурная афиша Абхазии: ярмарка, органный концерт и много спектаклей
Культурная афиша Абхазии: ярмарка, органный концерт и много спектаклей
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии с 1 по 7 июля. 30.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-30T23:12+0300
2024-06-30T23:12+0300
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Абхазский драмтеатр 4 июля, 19:00 — "Семейный портрет с посторонним" в постановке Алхаса Шамба ▫️Абхазский государственный молодежный театр 1 июля, 19:00 — "Кровавая свадьба". Один из самых ярких спектаклей по произведению Федерико Гарсиа Лорки РУСДРАМ 1, 2 июля в 19:00 — "Стеклянный зверинец". Пьесу отличает интересный сюжет, мастерски выписанные характеры, блестящие диалоги - все составляющие настоящего психологического театра. 3 июля, 16:00 и 19:00 — "Метод", знаменитая пьеса современного испанского драматурга Жорди Галсерана, захватывающая, с резкими с сюжетными виражами, способными сбить с толку любого детектива. 4 июля, 19:00 — "Виндзорские проказницы". Фабула комедии Шекспира богата на комические события, щекотливые ситуации и их остроумные, а порой нелепые, разрешения. 5 июля в 15:00 — "Алые паруса". Романтическая история о непоколебимой вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте, которая обязательно исполнится. 6, 7 июля в 19:00 — "Рассказ мула старого Хабуга". Зрителей ждет увлекательное юмористическое путешествие по истории Абхазии XX века, в котором есть Сталин и Николай II, китайский царь и "абхазский еврей" Самуил, Сандро из Чегема и его старый отец Хабуг, а также говорящий мул, осёл и другие животные. Абхазская государственная филармония 2 июля, 18:00 — концерт Заслуженного артиста России, пианиста Евгения Михайлова. В программе произведения Баха, Грига, Гершвина. ГУМА 5-6 июля в честь Дня города Сухум на культурно-деловой площадке "ГУМА" состоится летняя ярмарка. Пицундский храм Каждое воскресенье в 17:00 в Пицундском храме проходят концерты Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием Заслуженной артистки Кристины Эшба.
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абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура
Культурная афиша Абхазии: ярмарка, органный концерт и много спектаклей
Афиша культурных событий в Абхазии с 1 по 7 июля.
4 июля, 19:00 — "Семейный портрет с посторонним" в постановке Алхаса Шамба ▫️Абхазский государственный молодежный театр
1 июля, 19:00 — "Кровавая свадьба". Один из самых ярких спектаклей по произведению Федерико Гарсиа Лорки
1, 2 июля в 19:00 — "Стеклянный зверинец". Пьесу отличает интересный сюжет, мастерски выписанные характеры, блестящие диалоги - все составляющие настоящего психологического театра.
3 июля, 16:00 и 19:00 — "Метод", знаменитая пьеса современного испанского драматурга Жорди Галсерана, захватывающая, с резкими с сюжетными виражами, способными сбить с толку любого детектива.
4 июля, 19:00 — "Виндзорские проказницы". Фабула комедии Шекспира богата на комические события, щекотливые ситуации и их остроумные, а порой нелепые, разрешения.
5 июля в 15:00 — "Алые паруса". Романтическая история о непоколебимой вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте, которая обязательно исполнится.
6, 7 июля в 19:00 — "Рассказ мула старого Хабуга". Зрителей ждет увлекательное юмористическое путешествие по истории Абхазии XX века, в котором есть Сталин и Николай II, китайский царь и "абхазский еврей" Самуил, Сандро из Чегема и его старый отец Хабуг, а также говорящий мул, осёл и другие животные.
Абхазская государственная филармония
2 июля, 18:00 — концерт Заслуженного артиста России, пианиста Евгения Михайлова. В программе произведения Баха, Грига, Гершвина.
5-6 июля в честь Дня города Сухум на культурно-деловой площадке "ГУМА" состоится летняя ярмарка.
Каждое воскресенье в 17:00 в Пицундском храме проходят концерты Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием Заслуженной артистки Кристины Эшба.