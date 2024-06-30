https://sputnik-abkhazia.ru/20240630/kulturnaya-afisha-abkhazii-yarmarka-organnyy-kontsert-i-mnogo-spektakley-1051520818.html

Культурная афиша Абхазии: ярмарка, органный концерт и много спектаклей

Культурная афиша Абхазии: ярмарка, органный концерт и много спектаклей

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 1 по 7 июля. 30.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-30T23:12+0300

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2024-06-30T23:12+0300

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Абхазский драмтеатр 4 июля, 19:00 — "Семейный портрет с посторонним" в постановке Алхаса Шамба ▫️Абхазский государственный молодежный театр 1 июля, 19:00 — "Кровавая свадьба". Один из самых ярких спектаклей по произведению Федерико Гарсиа Лорки РУСДРАМ 1, 2 июля в 19:00 — "Стеклянный зверинец". Пьесу отличает интересный сюжет, мастерски выписанные характеры, блестящие диалоги - все составляющие настоящего психологического театра. 3 июля, 16:00 и 19:00 — "Метод", знаменитая пьеса современного испанского драматурга Жорди Галсерана, захватывающая, с резкими с сюжетными виражами, способными сбить с толку любого детектива. 4 июля, 19:00 — "Виндзорские проказницы". Фабула комедии Шекспира богата на комические события, щекотливые ситуации и их остроумные, а порой нелепые, разрешения. 5 июля в 15:00 — "Алые паруса". Романтическая история о непоколебимой вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте, которая обязательно исполнится. 6, 7 июля в 19:00 — "Рассказ мула старого Хабуга". Зрителей ждет увлекательное юмористическое путешествие по истории Абхазии XX века, в котором есть Сталин и Николай II, китайский царь и "абхазский еврей" Самуил, Сандро из Чегема и его старый отец Хабуг, а также говорящий мул, осёл и другие животные. Абхазская государственная филармония 2 июля, 18:00 — концерт Заслуженного артиста России, пианиста Евгения Михайлова. В программе произведения Баха, Грига, Гершвина. ГУМА 5-6 июля в честь Дня города Сухум на культурно-деловой площадке "ГУМА" состоится летняя ярмарка. Пицундский храм Каждое воскресенье в 17:00 в Пицундском храме проходят концерты Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием Заслуженной артистки Кристины Эшба.

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