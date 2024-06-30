https://sputnik-abkhazia.ru/20240630/mirovoy-opyt-i-podgotovka-k-zhizni-sadzba-rasskazala-o-novykh-metodikakh-obrazovaniya-1051516759.html

Мировой опыт и подготовка к жизни: Садзба рассказала о новых методиках образования

Мировой опыт и подготовка к жизни: Садзба рассказала о новых методиках образования

Sputnik Абхазия

Применение мирового опыта в сфере образования позволит обновить устаревшие программы, улучшить учебные планы и сэкономить ресурсы, сказала в эфире радио... 30.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-30T13:05+0300

2024-06-30T13:05+0300

2024-06-30T13:05+0300

в абхазии

абхазия

образование

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1d/1051515953_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6f67dc815c2c58c19e8d1230575674f5.jpg

Эффективные методы преподавания уже на протяжении многих лет применяются в мире, и Абхазии не нужно ничего изобретать и тратить на это деньги. Нужно перенять эти методы и внедрить их в образование, уверена она. Садзба также отметила необходимость быстро адаптироваться к изменениям в мире, если население страны желает идти в ногу со временем. При этом у людей есть выбор, можно выбирать те новшества, которые подходят абхазской культуре, условиям жизни и менталитету. По ее мнению, абхазские дети готовы к новшествам, в отличие от педагогов. Действующая система образования Абхазии не соответствует мировым стандартам, и не готовит детей к реальной жизни.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, образование, видео, мультимедиа, видео