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Мировой опыт и подготовка к жизни: Садзба рассказала о новых методиках образования
Мировой опыт и подготовка к жизни: Садзба рассказала о новых методиках образования
Sputnik Абхазия
Применение мирового опыта в сфере образования позволит обновить устаревшие программы, улучшить учебные планы и сэкономить ресурсы, сказала в эфире радио... 30.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-30T13:05+0300
2024-06-30T13:05+0300
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Эффективные методы преподавания уже на протяжении многих лет применяются в мире, и Абхазии не нужно ничего изобретать и тратить на это деньги. Нужно перенять эти методы и внедрить их в образование, уверена она. Садзба также отметила необходимость быстро адаптироваться к изменениям в мире, если население страны желает идти в ногу со временем. При этом у людей есть выбор, можно выбирать те новшества, которые подходят абхазской культуре, условиям жизни и менталитету. По ее мнению, абхазские дети готовы к новшествам, в отличие от педагогов. Действующая система образования Абхазии не соответствует мировым стандартам, и не готовит детей к реальной жизни.
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абхазия, образование, видео, мультимедиа, видео
абхазия, образование, видео, мультимедиа, видео
Мировой опыт и подготовка к жизни: Садзба рассказала о новых методиках образования
Применение мирового опыта в сфере образования позволит обновить устаревшие программы, улучшить учебные планы и сэкономить ресурсы, сказала в эфире радио Sputnik преподаватель АГУ Астанда Садзба
Эффективные методы преподавания уже на протяжении многих лет применяются в мире, и Абхазии не нужно ничего изобретать и тратить на это деньги. Нужно перенять эти методы и внедрить их в образование, уверена она.
Садзба также отметила необходимость быстро адаптироваться к изменениям в мире, если население страны желает идти в ногу со временем.
При этом у людей есть выбор, можно выбирать те новшества, которые подходят абхазской культуре, условиям жизни и менталитету.
По ее мнению, абхазские дети готовы к новшествам, в отличие от педагогов. Действующая система образования Абхазии не соответствует мировым стандартам, и не готовит детей к реальной жизни.