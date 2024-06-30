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Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Sputnik Абхазия
ВС России продолжают выполнять боевые задачи в рамках военной спецоперации на Украине. 30.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-30T14:40+0300
2024-06-30T14:40+0300
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровку в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.Средствами ПВО сбито 72 украинских беспилотника, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD и девять снарядов HIMARS.Всего с начала СВО уничтожено: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26968 БПЛА, 535 ЗРК, 16463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина РСЗО, 11129 орудий полевой артиллерии и минометов, 23136 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/svo-rossiyskie-drony-uskoryayut-demilitarizatsiyu-vsu-1051490721.html
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россия, донбасс, украина, министерство обороны рф, новости
россия, донбасс, украина, министерство обороны рф, новости
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России продолжают выполнять боевые задачи в рамках военной спецоперации на Украине.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровку в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Средствами ПВО сбито 72 украинских беспилотника, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD и девять снарядов HIMARS.
Всего с начала СВО уничтожено: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26968 БПЛА, 535 ЗРК, 16463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина РСЗО, 11129 орудий полевой артиллерии и минометов, 23136 единиц специальной военной автомобильной техники.