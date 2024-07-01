https://sputnik-abkhazia.ru/20240701/pochti-20-millionov-rubley-vydeleno-na-ukreplenie-beregovoy-linii-v-selakh-dzhgyarda-i-kutol-1051527792.html

Почти 20 миллионов рублей выделено на укрепление береговой линии в селах Джгярда и Кутол

Почти 20 миллионов рублей выделено на укрепление береговой линии в селах Джгярда и Кутол

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Из республиканского бюджета выделено 19,9 миллиона рублей на расчистку русла реки Дгамшь и укрепление береговой линии в селах Джгярда и... 01.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-01T17:00+0300

2024-07-01T17:00+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Из республиканского бюджета выделено 19,9 миллиона рублей на расчистку русла реки Дгамшь и укрепление береговой линии в селах Джгярда и Кутол. Об этом сообщила пресс-служба президента. Работы ведутся одновременно на нескольких участках, уже очищены от наносного материала опоры двух мостов, восстановлены две дамбы, расчищено и расширено русло реки. Завершить планируют к концу июля. В ночь на 13 мая вода в Дгамшь поднялась местами до трех метров. Река снесла деревья и частные постройки, смыла дорогу, ведущую в село Гуада.

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Sputnik Абхазия

очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия