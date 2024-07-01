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Почти 20 миллионов рублей выделено на укрепление береговой линии в селах Джгярда и Кутол
Почти 20 миллионов рублей выделено на укрепление береговой линии в селах Джгярда и Кутол
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Из республиканского бюджета выделено 19,9 миллиона рублей на расчистку русла реки Дгамшь и укрепление береговой линии в селах Джгярда и... 01.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Из республиканского бюджета выделено 19,9 миллиона рублей на расчистку русла реки Дгамшь и укрепление береговой линии в селах Джгярда и Кутол. Об этом сообщила пресс-служба президента. Работы ведутся одновременно на нескольких участках, уже очищены от наносного материала опоры двух мостов, восстановлены две дамбы, расчищено и расширено русло реки. Завершить планируют к концу июля. В ночь на 13 мая вода в Дгамшь поднялась местами до трех метров. Река снесла деревья и частные постройки, смыла дорогу, ведущую в село Гуада.
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очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия
очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия
Почти 20 миллионов рублей выделено на укрепление береговой линии в селах Джгярда и Кутол
17:00 01.07.2024 (обновлено: 21:05 01.07.2024)
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Из республиканского бюджета выделено 19,9 миллиона рублей на расчистку русла реки Дгамшь и укрепление береговой линии в селах Джгярда и Кутол. Об этом сообщила пресс-служба президента.
"Острая необходимость задействовать практически всю спецтехнику государственного управления "Абхазберегозащита" возникла после сильнейшего за последние десятилетия разгула стихии в ночь на 13 мая, когда река Дгамшь вышла из берегов, затопила частные домовладения, смыла дамбы и снесла мосты", – рассказал инженер технадзора Управления капитального строительства Михаил Куркунава.
Работы ведутся одновременно на нескольких участках, уже очищены от наносного материала опоры двух мостов, восстановлены две дамбы, расчищено и расширено русло реки. Завершить планируют к концу июля.
В ночь на 13 мая вода в Дгамшь поднялась местами до трех метров. Река снесла деревья и частные постройки, смыла дорогу, ведущую в село Гуада.