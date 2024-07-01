Российские войска освободили села в Харьковской области и ДНР

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России в течение суток поражены: самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России в течение суток поражены: самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата.