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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240701/rossiyskie-voyska-osvobodili-sela-v-kharkovskoy-oblasti-i-dnr-1051524288.html
Российские войска освободили села в Харьковской области и ДНР
Российские войска освободили села в Харьковской области и ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Российские войска освободили села Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР, сообщило Минобороны России. 01.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Российские войска освободили села Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР, сообщило Минобороны России.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, днр, украина
министерство обороны рф, россия, днр, украина

Российские войска освободили села в Харьковской области и ДНР

13:38 01.07.2024 (обновлено: 13:56 01.07.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Российские войска освободили села Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России в течение суток поражены: самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 27 040 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1362 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 185 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 201 единица специальной военной автомобильной техники.
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