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Сухумский горсуд арестовал милиционера по делу о превышении полномочий

Сухумский горсуд арестовал милиционера по делу о превышении полномочий

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Лейтенант милиции Манча Кяхба арестован на два месяца решением Сухумского горсуда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. 01.07.2024, Sputnik Абхазия

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генеральная прокуратура абхазии

абхазия

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Лейтенант милиции Манча Кяхба арестован на два месяца решением Сухумского горсуда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Кяхба был опероуполномоченным пункта милиции "Маяк", прикомандированным к первому отделу столичной милиции. Следствием установлено, что 3 февраля 2024 года он нанес не менее 11 ударов кулаками Астамуру Сабекия, задержанному, в том числе по подозрению в применении насилия и оскорблении сотрудников МВД в октябре 2023 года.

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суд, сухумский городской суд, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия