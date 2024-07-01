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Сухумский горсуд арестовал милиционера по делу о превышении полномочий
Сухумский горсуд арестовал милиционера по делу о превышении полномочий
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Лейтенант милиции Манча Кяхба арестован на два месяца решением Сухумского горсуда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. 01.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-01T11:02+0300
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Лейтенант милиции Манча Кяхба арестован на два месяца решением Сухумского горсуда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Кяхба был опероуполномоченным пункта милиции "Маяк", прикомандированным к первому отделу столичной милиции. Следствием установлено, что 3 февраля 2024 года он нанес не менее 11 ударов кулаками Астамуру Сабекия, задержанному, в том числе по подозрению в применении насилия и оскорблении сотрудников МВД в октябре 2023 года.
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суд, сухумский городской суд, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия
суд, сухумский городской суд, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия
Сухумский горсуд арестовал милиционера по делу о превышении полномочий
11:02 01.07.2024 (обновлено: 11:17 01.07.2024)
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Лейтенант милиции Манча Кяхба арестован на два месяца решением Сухумского горсуда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного Астамура Сабекия. Возбуждено уголовное дело.
Кяхба был опероуполномоченным пункта милиции "Маяк", прикомандированным к первому отделу столичной милиции. Следствием установлено, что 3 февраля 2024 года он нанес не менее 11 ударов кулаками Астамуру Сабекия, задержанному, в том числе по подозрению в применении насилия и оскорблении сотрудников МВД в октябре 2023 года.