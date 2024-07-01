Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240701/sukhumskiy-gorsud-arestoval-militsionera-po-delu-o-prevyshenii-polnomochiy-1051522626.html
Сухумский горсуд арестовал милиционера по делу о превышении полномочий
Сухумский горсуд арестовал милиционера по делу о превышении полномочий
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Лейтенант милиции Манча Кяхба арестован на два месяца решением Сухумского горсуда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. 01.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-01T11:02+0300
2024-07-01T11:17+0300
в абхазии
суд
сухумский городской суд
мвд абхазии
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/1d/1030643646_0:213:3073:1941_1920x0_80_0_0_cf0ca214de07d0a94d231989b17d7d65.jpg
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Лейтенант милиции Манча Кяхба арестован на два месяца решением Сухумского горсуда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Кяхба был опероуполномоченным пункта милиции "Маяк", прикомандированным к первому отделу столичной милиции. Следствием установлено, что 3 февраля 2024 года он нанес не менее 11 ударов кулаками Астамуру Сабекия, задержанному, в том числе по подозрению в применении насилия и оскорблении сотрудников МВД в октябре 2023 года.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/1d/1030643646_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_319eb92f54f33ba9b41b173085bbe24a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
суд, сухумский городской суд, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия
суд, сухумский городской суд, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия

Сухумский горсуд арестовал милиционера по делу о превышении полномочий

11:02 01.07.2024 (обновлено: 11:17 01.07.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский городской суд
Сухумский городской суд - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Лейтенант милиции Манча Кяхба арестован на два месяца решением Сухумского горсуда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного Астамура Сабекия. Возбуждено уголовное дело.
Кяхба был опероуполномоченным пункта милиции "Маяк", прикомандированным к первому отделу столичной милиции. Следствием установлено, что 3 февраля 2024 года он нанес не менее 11 ударов кулаками Астамуру Сабекия, задержанному, в том числе по подозрению в применении насилия и оскорблении сотрудников МВД в октябре 2023 года.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0