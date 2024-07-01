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Тания о работе в ВААК: багаж знаний, который послужит и мне, и тем, с кем буду работать
Тания о работе в ВААК: багаж знаний, который послужит и мне, и тем, с кем буду работать
Sputnik Абхазия
Кан Тания завершил свою работу во Всемирном абхазо-абазинском конгрессе и объединении "Алашара". Решение об уходе было плановым, сказал в интервью радио... 01.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-01T13:01+0300
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Тания о работе в ВААК
Sputnik Абхазия
Тания о работе в ВААК
Он планирует приехать в Абхазию и решить, в какой области работать дальше. По его словам, ему поступило два предложения из-за границы. Свою работу в Санкт-Петербурге под руководством председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова он назвал очень полезным опытом. Кан Тания был замминистра иностранных дел Абхазии с 2014 по 2018 год. В 2018 году он стал послом МИД по особым поручениям и руководителем аппарата ВААК.
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подкасты, абхазия, россия, мид абхазии, аудио
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Тания о работе в ВААК: багаж знаний, который послужит и мне, и тем, с кем буду работать
Кан Тания завершил свою работу во Всемирном абхазо-абазинском конгрессе и объединении "Алашара". Решение об уходе было плановым, сказал в интервью радио Sputnik Кан Тания, возглавлявший аппарат ВААК.
Он планирует приехать в Абхазию и решить, в какой области работать дальше. По его словам, ему поступило два предложения из-за границы.
Свою работу в Санкт-Петербурге под руководством председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова он назвал очень полезным опытом.
"Я приобрел новые навыки менеджмента, управленческие навыки, навыки в сфере публичной дипломатии... Исключительный рост как личностный, так и профессиональный, много новых контактов, связей, который я смогу полезно использовать на благо нашего Государства. Уверен, что этот багаж знаний послужит в будущем и мне, и тем, с кем я буду работать", - отметил Тания.
Кан Тания был замминистра иностранных дел Абхазии с 2014 по 2018 год. В 2018 году он стал послом МИД по особым поручениям и руководителем аппарата ВААК.