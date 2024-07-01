https://sputnik-abkhazia.ru/20240701/taniya-o-rabote-v-vaak-bagazh-znaniy-kotoryy-posluzhit-i-mne-i-tem-s-kem-budu-rabotat-1051523795.html

Тания о работе в ВААК: багаж знаний, который послужит и мне, и тем, с кем буду работать

Тания о работе в ВААК: багаж знаний, который послужит и мне, и тем, с кем буду работать

Sputnik Абхазия

Кан Тания завершил свою работу во Всемирном абхазо-абазинском конгрессе и объединении "Алашара". Решение об уходе было плановым, сказал в интервью радио... 01.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-01T13:01+0300

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Тания о работе в ВААК Sputnik Абхазия Тания о работе в ВААК

Он планирует приехать в Абхазию и решить, в какой области работать дальше. По его словам, ему поступило два предложения из-за границы. Свою работу в Санкт-Петербурге под руководством председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова он назвал очень полезным опытом. Кан Тания был замминистра иностранных дел Абхазии с 2014 по 2018 год. В 2018 году он стал послом МИД по особым поручениям и руководителем аппарата ВААК.

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