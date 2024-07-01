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Взаимный интерес: Васильева о выборе будущей профессии выпускниками
Взаимный интерес: Васильева о выборе будущей профессии выпускниками
Sputnik Абхазия
Пора выпускных школьных экзаменов позади, время выбирать профессию. О том, как определиться с будущим, как взаимодействуют абхазские и российские педагоги в... 01.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-01T18:39+0300
2024-07-01T18:39+0300
2024-07-01T18:39+0300
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Взаимный интерес: Васильева о выборе будущей профессии выпускниками
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Васильева о выборе будущей профессии выпускниками
Пора выпускных школьных экзаменов позади, время выбирать профессию. О том, как определиться с будущим, как взаимодействуют абхазские и российские педагоги в сфере образования, в интервью радио Sputnik рассказала президент Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева."Сейчас очень важны и интересны профессии, связанные с инженерией, нам очень важно, чтобы были специалисты в естественно-научной области, чтобы были хорошие специалисты в IT-сфере, нам очень нужны педагоги. Эти специальности, медицинские специальности, особенно кибернетика – это то, что необходимо сейчас, то, что действительно пользуется большим интересом", – сказала Васильева. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, образование, профессии, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, образование, профессии, аудио
Пора выпускных школьных экзаменов позади, время выбирать профессию. О том, как определиться с будущим, как взаимодействуют абхазские и российские педагоги в сфере образования, в интервью радио Sputnik рассказала президент Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева.
"Сейчас очень важны и интересны профессии, связанные с инженерией, нам очень важно, чтобы были специалисты в естественно-научной области, чтобы были хорошие специалисты в IT-сфере, нам очень нужны педагоги. Эти специальности, медицинские специальности, особенно кибернетика – это то, что необходимо сейчас, то, что действительно пользуется большим интересом", – сказала Васильева.