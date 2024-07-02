https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/bolee-23-tysyach-passazhirov-perevezla-lastochka-iz-sochi-v-gagru-za-shest-mesyatsev-1051539954.html
Более 23 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" из Сочи в Гагру за шесть месяцев
Более 23 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" из Сочи в Гагру за шесть месяцев
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Более 23 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" из Сочи в Гагру с января по июнь 2024 года. 02.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-02T12:00+0300
2024-07-02T12:00+0300
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в абхазии
ласточка (поезд)
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Более 23 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" из Сочи в Гагру с января по июнь 2024 года. Как сообщили в АЖД, пик перевозок в Абхазию пришелся на июнь и составил 7890 человек. "Ласточка" совершает рейсы в Абхазию с июня 2023 года. За все время 73 105 туристов приехало в республику на этом поезде. В этом году состоялся тестовый рейс до Сухума. Сейчас АЖД ведет работы, чтобы "Ласточка" курсировала в столицу регулярно.
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ласточка (поезд), отдых в абхазии, абхазия, туристы, абхазская железная дорога
ласточка (поезд), отдых в абхазии, абхазия, туристы, абхазская железная дорога
Более 23 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" из Сочи в Гагру за шесть месяцев
12:00 02.07.2024 (обновлено: 13:06 02.07.2024)
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Более 23 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" из Сочи в Гагру с января по июнь 2024 года.
Как сообщили в АЖД, пик перевозок в Абхазию пришелся на июнь и составил 7890 человек.
"Ласточка" совершает рейсы в Абхазию с июня 2023 года. За все время 73 105 туристов приехало в республику на этом поезде.
В этом году состоялся тестовый рейс до Сухума. Сейчас АЖД ведет работы, чтобы "Ласточка" курсировала в столицу регулярно.