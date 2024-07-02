https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/bolee-23-tysyach-passazhirov-perevezla-lastochka-iz-sochi-v-gagru-za-shest-mesyatsev-1051539954.html

Более 23 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" из Сочи в Гагру за шесть месяцев

Более 23 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" из Сочи в Гагру за шесть месяцев

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Более 23 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" из Сочи в Гагру с января по июнь 2024 года. 02.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

ласточка (поезд)

отдых в абхазии

абхазия

туристы

абхазская железная дорога

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Более 23 тысяч пассажиров перевезла "Ласточка" из Сочи в Гагру с января по июнь 2024 года. Как сообщили в АЖД, пик перевозок в Абхазию пришелся на июнь и составил 7890 человек. "Ласточка" совершает рейсы в Абхазию с июня 2023 года. За все время 73 105 туристов приехало в республику на этом поезде. В этом году состоялся тестовый рейс до Сухума. Сейчас АЖД ведет работы, чтобы "Ласточка" курсировала в столицу регулярно.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

ласточка (поезд), отдых в абхазии, абхазия, туристы, абхазская железная дорога