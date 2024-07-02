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"Чутье подсказывало, что будет война": история Валерия Капба
"Чутье подсказывало, что будет война": история Валерия Капба
Sputnik Абхазия
2 июля 1993 года для пресечения попыток переброски дополнительных грузинских войск в Сухум и блокировки противника в селе Тамыш был высажен военно-морской... 02.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-02T19:02+0300
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О том с какими трудностями они столкнулись и на какие риски шли ради победы, рассказал участник тамышской операции Валерий Капба.Как рассказал Валерий, тамышский десант стал не первой попыткой блокировать врага на востоке. Впервые морской десант был создан в ноябре 1992 года, но высадиться он так и не смог. Погодные условия и сильный шторм помешали в проведении операции. "Шли на двух баржах, утром рано, туман стоял сильный, видимость плохая, первая баржа подошла к берегу и дала нам сигнал, чтоб подходили к ним, видимость была настолько плохой, что врезались в них”, - описал то утро Капба. Место оказалось болотистым для выгрузки града и снарядов. Пришлось отойти на два километра восточнее. "Только начали выгружаться, мост опустили, "Град" выгрузили, стали снаряды выгружать и нас начали бомбить, совсем рядом падали снаряды, судно аж шатало из стороны в сторону. Мы только отошли от места, где стояли, и там упал снаряд", - продолжил ветеран." У Варелия есть медаль "За мужество" и "Георгиевский крест", но на вопросы, за что он их получил, - улыбается и отвечать отказывается.
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видео, мультимедиа, абхазия, овна, история, видео
видео, мультимедиа, абхазия, овна, история, видео
"Чутье подсказывало, что будет война": история Валерия Капба
2 июля 1993 года для пресечения попыток переброски дополнительных грузинских войск в Сухум и блокировки противника в селе Тамыш был высажен военно-морской десант численностью до 300 человек.
О том с какими трудностями они столкнулись и на какие риски шли ради победы, рассказал участник тамышской операции Валерий Капба.
Как рассказал Валерий, тамышский десант стал не первой попыткой блокировать врага на востоке. Впервые морской десант был создан в ноябре 1992 года, но высадиться он так и не смог. Погодные условия и сильный шторм помешали в проведении операции.
"Шли на двух баржах, утром рано, туман стоял сильный, видимость плохая, первая баржа подошла к берегу и дала нам сигнал, чтоб подходили к ним, видимость была настолько плохой, что врезались в них”, - описал то утро Капба.
Место оказалось болотистым для выгрузки града и снарядов. Пришлось отойти на два километра восточнее.
"Только начали выгружаться, мост опустили, "Град" выгрузили, стали снаряды выгружать и нас начали бомбить, совсем рядом падали снаряды, судно аж шатало из стороны в сторону. Мы только отошли от места, где стояли, и там упал снаряд", - продолжил ветеран."
У Варелия есть медаль "За мужество" и "Георгиевский крест", но на вопросы, за что он их получил, - улыбается и отвечать отказывается.