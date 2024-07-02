https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/kakoba-rasskazal-o-priemnoy-kampanii-v-agu--1051539294.html
Какоба рассказал о приемной кампании в АГУ
Какоба рассказал о приемной кампании в АГУ
Sputnik Абхазия
Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент АГУ Адгур Какоба в интервью радио Sputnik рассказал о приемной кампании в вуз и о новых факультетах, которые... 02.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-02T13:49+0300
2024-07-02T13:49+0300
2024-07-02T13:50+0300
радио
подкасты
абхазия
агу
приемная комиссия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/02/1051539367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb85f54de5711732a56547b4e84b8309.jpg
Какоба рассказал о приемной кампании в АГУ
Sputnik Абхазия
Какоба рассказал о приемной кампании в АГУ
В Абхазском госуниверситете стартовала приемная кампания. Документы от абитуриентов принимаются до 14 июля. С 17 июля, сообщил Какоба, начнутся вступительные экзамены. В этом году в вузе появились новые факультеты, среди которых факультет фармации и оперного пения. Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/02/1051539367_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_70f2f78dad318737e541c7924acf0024.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, агу, приемная комиссия, аудио
подкасты, абхазия, агу, приемная комиссия, аудио
Какоба рассказал о приемной кампании в АГУ
13:49 02.07.2024 (обновлено: 13:50 02.07.2024)
Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент АГУ Адгур Какоба в интервью радио Sputnik рассказал о приемной кампании в вуз и о новых факультетах, которые распахнут двери уже 1 сентября.
В Абхазском госуниверситете стартовала приемная кампания. Документы от абитуриентов принимаются до 14 июля. С 17 июля, сообщил Какоба, начнутся вступительные экзамены.
В этом году в вузе появились новые факультеты, среди которых факультет фармации и оперного пения.
Подробности слушайте в подкасте
.