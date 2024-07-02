https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/kakoba-rasskazal-o-priemnoy-kampanii-v-agu--1051539294.html

Какоба рассказал о приемной кампании в АГУ

Какоба рассказал о приемной кампании в АГУ

Sputnik Абхазия

Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент АГУ Адгур Какоба в интервью радио Sputnik рассказал о приемной кампании в вуз и о новых факультетах, которые... 02.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-02T13:49+0300

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Какоба рассказал о приемной кампании в АГУ Sputnik Абхазия Какоба рассказал о приемной кампании в АГУ

В Абхазском госуниверситете стартовала приемная кампания. Документы от абитуриентов принимаются до 14 июля. С 17 июля, сообщил Какоба, начнутся вступительные экзамены. В этом году в вузе появились новые факультеты, среди которых факультет фармации и оперного пения. Подробности слушайте в подкасте.

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