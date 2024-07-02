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Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" откроется в Сухуме 15 июля
Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" откроется в Сухуме 15 июля
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" откроется в Сухуме 15 июля. 02.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" откроется в Сухуме 15 июля. В программе — пять концертов в Абхазии: Еще шесть концертов и мастер-классы пройдут в городах России и два — в Китае. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году в Абхазии.
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фестиваль "хибла герзмава приглашает...", хибла герзмава, музыка, культура, абхазия, россия
фестиваль "хибла герзмава приглашает...", хибла герзмава, музыка, культура, абхазия, россия
Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" откроется в Сухуме 15 июля
16:10 02.07.2024 (обновлено: 17:34 02.07.2024)
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" откроется в Сухуме 15 июля.
В программе — пять концертов в Абхазии:
15 июля на Театральной площади Сухума к 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш выступит Хибла Герзмава, солисты и Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижер, директор Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев.
20 июля в Пицундском храме — концерт класса Хиблы Герзмава в консерватории имени Чайковского.
16 августа в Абхазском драмтеатре — концерт "Где-то далеко, в памяти моей…". Хибла Герзмава исполнит песни 1940–1970-х годов под аккомпанемент Олега Аккуратова.
18 августа в Бедийском соборе — выступление Хиблы Герзмава и Академического Большого хора "Мастера хорового пения" к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа.
20 августа на Театральной площади Сухума выступят Хибла Герзмава, Игорь Бутман (саксофон) и джаз-бэнд под управлением Сергея Макеева.
Еще шесть концертов и мастер-классы пройдут в городах России и два — в Китае.
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году в Абхазии.