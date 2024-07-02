https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/muzykalnyy-festival-khibla-gerzmava-priglashaet-otkroetsya-v-sukhume-15-iyulya-1051545268.html

Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" откроется в Сухуме 15 июля

Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" откроется в Сухуме 15 июля

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" откроется в Сухуме 15 июля. 02.07.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

хибла герзмава

музыка

культура

абхазия

россия

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" откроется в Сухуме 15 июля. В программе — пять концертов в Абхазии: Еще шесть концертов и мастер-классы пройдут в городах России и два — в Китае. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году в Абхазии.

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фестиваль "хибла герзмава приглашает...", хибла герзмава, музыка, культура, абхазия, россия