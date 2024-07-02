Налоговые поступления в бюджет Абхазии за шесть месяцев 2024 года
Подписаться
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за шесть месяцев 2024 года составили более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
Это на 15% больше запланированной суммы – 1,849 миллиарда рублей.
Поступления по районам:
Сухум – при плане 1,075 млрд руб поступило 1,129 млрд руб
По Гагрскому району – при плане 411,3 млн. руб. поступило 525,7 млн. руб.
По Гудаутскому району – при плане 149,5 млн. руб. поступило – 192,0 млн. руб.
По Сухумскому району – при плане 43,4 млн. руб. поступило – 84,7 млн. руб.
По Гулрыпшскому району – при плане 59,9 млн. руб. поступило - 74,4 млн. руб.
По Очамчырскому району – при плане 111,9 млн. руб. поступило 125,4 млн. руб.
По Ткуарчалскому району – при плане 17,9 млн. руб. поступило – 21,9 млн. руб.
По Галскому району – при плане 25,2 млн. руб. поступило – 33,2 млн. руб.