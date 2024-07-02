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Налоговые поступления в бюджет Абхазии за шесть месяцев 2024 года

Налоговые поступления в бюджет Абхазии за шесть месяцев 2024 года

Sputnik Абхазия

Налоговые поступления в бюджет Абхазии за шесть месяцев 2024 года составили более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и... 02.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-02T19:47+0300

2024-07-02T19:47+0300

2024-07-02T19:47+0300

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Налоговые поступления в бюджет Абхазии за шесть месяцев 2024 года составили более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Это на 15% больше запланированной суммы – 1,849 миллиарда рублей.Поступления по районам:

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