https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/okolo-trekh-millionov-rubley-vydeleno-na-stroitelstvo-vodonapornoy-bashni-v-sele-myku-1051552923.html

Около трех миллионов рублей выделено на строительство водонапорной башни в селе Мыку

Около трех миллионов рублей выделено на строительство водонапорной башни в селе Мыку

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Около трех миллионов рублей выделено из республиканского бюджета на строительство новой водонапорной башни в селе Мыку Очамчырского... 02.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-02T19:51+0300

2024-07-02T19:51+0300

2024-07-02T19:51+0300

в абхазии

абхазия

очамчырский район

абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Около трех миллионов рублей выделено из республиканского бюджета на строительство новой водонапорной башни в селе Мыку Очамчырского района. Как сообщила пресс-служба президента, это обеспечит водой 28 семей и местную школу, в которой обучается 58 учеников. И.о. директора Изольда Тарба рассказала, что после того как в преддверии новогодних праздников прежний бак упал, водоснабжение в школе прекратилось.Работы планируют завершить к концу августа.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов