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Около трех миллионов рублей выделено на строительство водонапорной башни в селе Мыку
Около трех миллионов рублей выделено на строительство водонапорной башни в селе Мыку
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Около трех миллионов рублей выделено из республиканского бюджета на строительство новой водонапорной башни в селе Мыку Очамчырского... 02.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-02T19:51+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Около трех миллионов рублей выделено из республиканского бюджета на строительство новой водонапорной башни в селе Мыку Очамчырского района. Как сообщила пресс-служба президента, это обеспечит водой 28 семей и местную школу, в которой обучается 58 учеников. И.о. директора Изольда Тарба рассказала, что после того как в преддверии новогодних праздников прежний бак упал, водоснабжение в школе прекратилось.Работы планируют завершить к концу августа.
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абхазия, очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов
абхазия, очамчырский район, абхазия: благоустройство районов и городов
Около трех миллионов рублей выделено на строительство водонапорной башни в селе Мыку
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Около трех миллионов рублей выделено из республиканского бюджета на строительство новой водонапорной башни в селе Мыку Очамчырского района.
Как сообщила пресс-служба президента, это обеспечит водой 28 семей и местную школу, в которой обучается 58 учеников.
И.о. директора Изольда Тарба рассказала, что после того как в преддверии новогодних праздников прежний бак упал, водоснабжение в школе прекратилось.
"Бак вмещает 72 кубических метра воды. Высота башни 6 метров. Сельчане будут получать воду из артезианской скважины глубиной 48 метров. Мы движемся согласно графику, сложностей никаких нет", — рассказал начальник "Водоканала" района Авдений Джопуа.
Работы планируют завершить к концу августа.