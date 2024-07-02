https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/pravitelstvo-moskvy-organizuet-proekt-dlya-sootechestvennikov-prozhivayuschikh-za-rubezhom-1051540733.html
Правительство Москвы организует проект для соотечественников, проживающих за рубежом
Правительство Москвы организует проект для соотечественников, проживающих за рубежом
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Образовательный проект Правительства Москвы для соотечественников, проживающих за рубежом, "Проектный акселератор" принимает заявки от... 02.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-02T13:20+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Образовательный проект Правительства Москвы для соотечественников, проживающих за рубежом, "Проектный акселератор" принимает заявки от команд до 14 июля. Как рассказала Sputnik главный специалист по молодежным проектам Московского Дома соотечественника Ольга Дормидошина, проект разбит на три этапа: Три команды получат финансовую и организационную поддержку от правительства Москвы для реализации культурно-гуманитарных проектов. "Проектный акселератор" проводится с 2022 года, за это время в нем приняли участие свыше 450 человек из 10 стран мира. В этом году впервые представлены Турция и Южная Осетия. Абхазия участвует в проекте уже третий год. Организаторы — правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника.
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москва, россия, абхазия, образование
москва, россия, абхазия, образование
Правительство Москвы организует проект для соотечественников, проживающих за рубежом
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Образовательный проект Правительства Москвы для соотечественников, проживающих за рубежом, "Проектный акселератор" принимает заявки от команд до 14 июля.
Как рассказала Sputnik главный специалист по молодежным проектам Московского Дома соотечественника Ольга Дормидошина, проект разбит на три этапа:
собрать команду от 4 до 7 человек и пройти регистрацию, заполнив форму по ссылке
;
заочный этап с 17 июля по 12 августа — команды посетят мастер-классы, видео уроки от экспертов, которые занимаются проектным менеджментом;
очный этап пройдет в Москве, в него попадут лучшие команды, которые проявили себя на заочном этапе.
Три команды получат финансовую и организационную поддержку от правительства Москвы для реализации культурно-гуманитарных проектов.
"Проектный акселератор" проводится с 2022 года, за это время в нем приняли участие свыше 450 человек из 10 стран мира. В этом году впервые представлены Турция и Южная Осетия. Абхазия участвует в проекте уже третий год.
Организаторы — правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника.