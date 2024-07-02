https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/pravitelstvo-moskvy-organizuet-proekt-dlya-sootechestvennikov-prozhivayuschikh-za-rubezhom-1051540733.html

Правительство Москвы организует проект для соотечественников, проживающих за рубежом

Правительство Москвы организует проект для соотечественников, проживающих за рубежом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Образовательный проект Правительства Москвы для соотечественников, проживающих за рубежом, "Проектный акселератор" принимает заявки от... 02.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-02T13:20+0300

2024-07-02T13:20+0300

2024-07-02T13:20+0300

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образование

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Образовательный проект Правительства Москвы для соотечественников, проживающих за рубежом, "Проектный акселератор" принимает заявки от команд до 14 июля. Как рассказала Sputnik главный специалист по молодежным проектам Московского Дома соотечественника Ольга Дормидошина, проект разбит на три этапа: Три команды получат финансовую и организационную поддержку от правительства Москвы для реализации культурно-гуманитарных проектов. "Проектный акселератор" проводится с 2022 года, за это время в нем приняли участие свыше 450 человек из 10 стран мира. В этом году впервые представлены Турция и Южная Осетия. Абхазия участвует в проекте уже третий год. Организаторы — правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника.

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