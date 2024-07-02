https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/priemnaya-kampaniya-na-2024-2025-uchebnyy-god-startovala-v-agu-1051544321.html

Приемная кампания на 2024-2025 учебный год стартовала в АГУ

Приемная кампания на 2024-2025 учебный год стартовала в АГУ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Приемная кампания на 2024-2025 учебный год началась в Абхазском госуниверситете и продлится до 14 июля. 02.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-02T16:26+0300

2024-07-02T16:26+0300

2024-07-02T16:26+0300

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агу

студенты

образование

абхазия

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Приемная кампания на 2024-2025 учебный год началась в Абхазском госуниверситете и продлится до 14 июля.Ежедневно с 10:00 до 16:00 у абитуриентов будут принимать документы.По его словам, в этом году ожидается, что поступать в АГУ будут 700-750 человек.По результатам олимпиады "Путь к вершинам" рекомендованы к зачислению в вуз 109 выпускников.Перечень необходимых документов:

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агу, студенты, образование, абхазия