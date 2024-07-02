https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/priemnaya-kampaniya-na-2024-2025-uchebnyy-god-startovala-v-agu-1051544321.html
Приемная кампания на 2024-2025 учебный год стартовала в АГУ
Приемная кампания на 2024-2025 учебный год стартовала в АГУ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Приемная кампания на 2024-2025 учебный год началась в Абхазском госуниверситете и продлится до 14 июля. 02.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Приемная кампания на 2024-2025 учебный год началась в Абхазском госуниверситете и продлится до 14 июля.Ежедневно с 10:00 до 16:00 у абитуриентов будут принимать документы.По его словам, в этом году ожидается, что поступать в АГУ будут 700-750 человек.По результатам олимпиады "Путь к вершинам" рекомендованы к зачислению в вуз 109 выпускников.Перечень необходимых документов:
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агу, студенты, образование, абхазия
Приемная кампания на 2024-2025 учебный год стартовала в АГУ
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Приемная кампания на 2024-2025 учебный год началась в Абхазском госуниверситете и продлится до 14 июля.
Ежедневно с 10:00 до 16:00 у абитуриентов будут принимать документы.
"У нас сорок направлений подготовки по всем специальностям. Добавилась специальность фармация. Еще одна новая специальность - оперное пение на факультете искусств", - рассказал в интервью Sputnik ответственный секретарь приемной комиссии Адгур Какоба.
По его словам, в этом году ожидается, что поступать в АГУ будут 700-750 человек.
По результатам олимпиады "Путь к вершинам" рекомендованы к зачислению в вуз 109 выпускников.
Перечень необходимых документов:
паспорт (предъявляется лично) и ксерокопия паспорта;
документ гособразца о среднем полном (или среднем профессиональном) образовании (оригинал);
военный билет, для призывников - приписное свидетельство или справка о воинском учете (юношам);
медицинская справка (форма № 086/у);
выписка из трудовой книжки (для работающих).