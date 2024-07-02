https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/snaryady-padali-ryadom-vysadka-tamyshskogo-desanta-glazami-valeriya-kapba-1051543970.html

"Снаряды падали рядом": высадка тамышского десанта глазами Валерия Капба

"Снаряды падали рядом": высадка тамышского десанта глазами Валерия Капба

Sputnik Абхазия

Валерий Капба учился в Батумском мореходном училище. После армии работал мотористом, затем механиком на плавкранах, занимался строительством пирсов, участвовал... 02.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-02T17:53+0300

2024-07-02T17:53+0300

2024-07-02T18:15+0300

в абхазии

абхазия

овна

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/02/1051543045_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_122d8288496068f75754f201d9ab0765.jpg

Валерий Капба учился в Батумском мореходном училище. После армии работал мотористом, затем механиком на плавкранах, занимался строительством пирсов, участвовал в возведении Сухумского и Мюссерского причалов. Тридцать пять лет прослужил на флоте.О том, как он попал на войну в 1992-1993 годах, как "уплывал" от бомб и спасал людей, читайте в материале Sputnik.Марианна Кубрава, Sputnik"Чутье подсказывало, что будет война"Когда началась Отечественная война народа Абхазии, Валерий Капба находился в Греции - два с половиной месяца работал на барже по контракту.Чутье подсказывало ему еще задолго до этого, что скоро начнется война.Команда баржи состояла из пяти человек, капитан тоже был абхазом, и в августе 1992 года они сразу решили ехать домой, защищать родину. Но руководство фирмы, на которую моряки работали, не спешило их отпускать. Согласились только с условием, что они оплатят дорогу, прибывшим вместо них - по 100 долларов из зарплаты. Добраться до Абхазии было не просто - из Греции в Новороссийск, на буксире, из Новороссийска в Сочи."Я уже собирался переходить границу, как вызвал меня капитан, сказал, что нужно баржу перегнать в Гудауту из Новороссийска, а вся команда разошлась, один моторист остался. Петя Дубровский его звали, он воевал в Афганистане до этого, говорил мне всегда "не бойся, не бойся", он ничего не боялся. Старше меня был намного. Когда вся команда разошлась, он со мной остался, хоть мог и уйти, у него жена жила в Туапсе. Всю войну вместе прошли, он и сейчас на дальнем плавании работает, мне уже 75, а он меня намного старше, тот еще жук" - отметил Капба. Пару дней они с Петей охраняли судно вдвоем, пока капитан и матросы не приехали, затем снялись и собирались плыть в Гудауту. Но в Сочи их остановили на рейде и не пускали дальше, стояли там два дня. Поступила команда, сняться и плыть, если диспетчер спросит куда, сказать, что будут проводить ходовые испытания, перешли границу и ничего не сказав диспетчеру, уплыли."Седьмого октября были уже в Пицунде, пока мы стояли в Сочи, уже Гагру взяли, оказывается, а мы ничего и не знали, видели, как дома горели то тут, то там” - добавил он.Неудачные попытки и много везенияКак рассказал Валерий, тамышский десант стал не первой попыткой блокировать врага на востоке. Впервые морской десант был создан в ноябре 1992 года, но высадиться он так и не смог. Погодные условия и сильный шторм помешали провести операцию.На борт баржи загрузили оружие, солярку, бензин и один танк. Шторм был всего лишь два балла, но пока дошли до Очамчыры, погода совсем ухудшилась, простояли два часа на рейде, к берегу подойти так и не смогли. Дали указ плыть обратно. "В районе Бабушары пролетает над нами желтый вертолет. Десантников было около 200 человек на борту, ими командовал Ибрагимов, с Северного Кавказа, он сказал "это гражданский самолет, в него нельзя стрелять". Гражданский самолет ушел, но за ним прилетели еще два, один пролетел мимо, а другой направился прямо на нас и стал бомбить. Бомба упала неподалеку, от нее поднялся такой фонтан черной воды размером в девятиэтажный дом, а мы смотрим, ничего сделать не может, захода три-четыре он сделал на нас, но так и не попал", - вспомнил ветеран. Он добавил, что скорость была небольшая, но удавалось уходить от ударов, от шторма на борту заклинило две зенитки, и они не могли отстреливаться. В итоге за ними приплыл буксир и доставил в Гагру. Операция оказалось неудачной, но на борту никто не пострадал, Капба уверен, что повезло - если бы бомба попала в баржу, никто не уцелел бы."Одного ранило в живот, ему плохо стало, я поднял его фуфайку, а там синяк, у него был офицерский ремень и осколок попал в него, это его спасло, повезло ему. Ермолов его фамилия, он абхазец, здоровый был, и сейчас жив здоров". - с улыбкой поделился Валерий.“Ежик в тумане”2 июля 1993 года для пресечения попыток переброски дополнительных грузинских войск в Сухум и блокировки противника в селе Тамыш был высажен военно-морской десант численностью до 300 человек. В десант вошли небольшие группы бойцов Восточного фронта, сотня казаков и добровольцы из Северного Кавказа. В задачу десанта входило взятие под контроль участка трассы транспортной магистрали "Очамчира – Сухум"."Шли на двух баржах, утром рано, туман стоял сильный, видимость плохая, первая баржа подошла к берегу и дала нам сигнал, чтоб подходили к ним, видимость была настолько плохой, что врезались в них”, - описал то утро Капба.Место оказалось болотистым для выгрузки "Град" и снарядов. Пришлось отойти на два километра восточнее.Были еще пару попыток высадки десанта. Узнавали, когда и во сколько плыть, в самый последний момент - это было секретом, но когда в Очамчыру приходили, военных там уже ждали грузины, поделился Капба. "Ближе к концу войны пошли опять на высадку, только подплыли, и как в нас из пулеметов стали стрелять, я задний ход дал, потом развернулся и зигзагами ушел оттуда в нейтральные воды. Я не видел, что сзади творилось, а потом ребята начали мне рассказывать - "о, Валера, ты нас спас, из гранатометов в нас стреляли". Человек 80 было на борту", - сказал механик. У Варелия есть медаль "За мужество" и "Георгиевский крест", но на вопросы, за что он их получил, - улыбается и отвечать отказывается."Я во время войны даже оружие не держал, я механик - машинное отделение, ходовая рубка, вперед-назад, туда-сюда бегал, на оружие у меня времени не было. Когда меня спрашивают: "ты воевал?", я говорю, что участие принимал, но не воевал, так как оружие в руках не держал", - добавил ветеран. После войныИ после войны Капба не ушел из флота, продолжил работать машинистом. Но идти на флот никому не советует."Весело было на флоте, и страшно, и весело, что я пережил, я один знаю. У меня была морская болезнь, я только на плавкранах работал, на буксире и барже отказывался, а во время войны от страха все прошло. Тридцать лет укачивало, а война все излечила", - отметил моряк.После войны в Турцию ходили. Привозили оттуда продукты, один раз селитру даже привезли. А потом грузины стали жаловаться, разрешили только под грузинским флагом ходить, на это моряки не согласились.На судьбу Валерий не жалуется, в свои 75 лет он еще работает, занимается огородом, играет с соседями в домино и очень много шутит.Но судьба обошлась с ним сурово, за последние пару лет он потерял жену, сына и дочь. "Могло быть и лучше, но как вышло, так вышло. Зато есть замечательные внуки, ради них и живу". – говорит Валерий.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, овна, история