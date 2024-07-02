https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/takie-obstoyatelstva-tachuliya-o-vybore-krovavoy-svadby-dlya-diplomnoy-raboty-v-gitise--1051523200.html

Такие обстоятельства: Тачулия о выборе "Кровавой свадьбы" для дипломной работы в ГИТИСе

Такие обстоятельства: Тачулия о выборе "Кровавой свадьбы" для дипломной работы в ГИТИСе

Sputnik Абхазия

Студенты Мастерской Вячеслава Гордеева показали дипломные спектакли в ГИТИСе. Одна из выпускниц – хореограф Милена Тачулия. Она подготовила спектакль "Кровавая... 02.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-02T10:36+0300

2024-07-02T10:36+0300

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Такие обстоятельства: Тачулия о выборе "Кровавой свадьбы" для дипломной работы в ГИТИС Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Тачулия о выборе "Кровавой свадьбы" для дипломной работы в ГИТИС

Студенты Мастерской Вячеслава Гордеева показали дипломные спектакли в ГИТИСе. Одна из выпускниц – хореограф Милена Тачулия. Она подготовила спектакль "Кровавая свадьба" по произведению испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки. В студии радио Sputnik она рассказала о том, как пришла идея выбрать именно это произведение, как ставили спектакль, кто ей в этом помогал и как ее работу оценили педагоги.По ее словам, знаки вселенной помогли определиться с выбором, кроме того, произведение близко ей по темпераменту. Подробности слушайте в аудийофайле.

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