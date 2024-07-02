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Такие обстоятельства: Тачулия о выборе "Кровавой свадьбы" для дипломной работы в ГИТИСе
Такие обстоятельства: Тачулия о выборе "Кровавой свадьбы" для дипломной работы в ГИТИСе
Sputnik Абхазия
Студенты Мастерской Вячеслава Гордеева показали дипломные спектакли в ГИТИСе. Одна из выпускниц – хореограф Милена Тачулия. Она подготовила спектакль "Кровавая... 02.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-02T10:36+0300
2024-07-02T10:36+0300
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Такие обстоятельства: Тачулия о выборе "Кровавой свадьбы" для дипломной работы в ГИТИС
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Тачулия о выборе "Кровавой свадьбы" для дипломной работы в ГИТИС
Студенты Мастерской Вячеслава Гордеева показали дипломные спектакли в ГИТИСе. Одна из выпускниц – хореограф Милена Тачулия. Она подготовила спектакль "Кровавая свадьба" по произведению испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки. В студии радио Sputnik она рассказала о том, как пришла идея выбрать именно это произведение, как ставили спектакль, кто ей в этом помогал и как ее работу оценили педагоги.По ее словам, знаки вселенной помогли определиться с выбором, кроме того, произведение близко ей по темпераменту. Подробности слушайте в аудийофайле.
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Такие обстоятельства: Тачулия о выборе "Кровавой свадьбы" для дипломной работы в ГИТИСе
10:36 02.07.2024 (обновлено: 10:37 02.07.2024)
Студенты Мастерской Вячеслава Гордеева показали дипломные спектакли в ГИТИСе. Одна из выпускниц – хореограф Милена Тачулия. Она подготовила спектакль "Кровавая свадьба" по произведению испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки.
В студии радио Sputnik она рассказала о том, как пришла идея выбрать именно это произведение, как ставили спектакль, кто ей в этом помогал и как ее работу оценили педагоги.
По ее словам, знаки вселенной помогли определиться с выбором, кроме того, произведение близко ей по темпераменту.
Подробности слушайте в аудийофайле.