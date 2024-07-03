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Халваш о работе депутатов над вопросами инвестиций в экономику Абхазии

Халваш о работе депутатов над вопросами инвестиций в экономику Абхазии

Sputnik Абхазия

Депутат Парламента Абхазии Беслан Халваш в интервью радио Sputnik прокомментировал итоги расширенного заседания комитета по международным, межпарламентским... 03.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-03T13:00+0300

2024-07-03T13:00+0300

2024-07-03T13:42+0300

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Халваш о работе депутатов над вопросами инвестиций в экономику Абхазии Sputnik Абхазия Халваш о работе депутатов над вопросами инвестиций в экономику Абхазии

Участники заседания парламентского комитета обсудили вопросы инвестиций в экономику республики, а также проект соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В этом документе сказано, что оно будет регулировать вопросы реализации российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия и определять права и обязательства сторон, меры поддержки в отношении данной категории. Оно направлено на содействие реализации инвестиционных проектов, дальнейшее развитие экономики и улучшение благосостояния граждан."Проект подразумевает создание льготных условий для привлечения инвестиций в республику. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно готовить законодательную базу для того, чтобы у нас была хорошая инвестиционная обстановка. Мы все понимаем, что нам надо привлекать инвестиции для развития страны и привлечения бюджетных возможностей. Наш главный стратегический партнер – это Россия. И нам важно, чтобы основная масса этих инвестиций шла из Российской Федерации", – отметил Халваш.Подробности слушайте в подкасте.

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