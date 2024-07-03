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Российские войска освободили район "Новый" в Часовом Яре в ДНР
Российские войска освободили район "Новый" в Часовом Яре в ДНР
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1740 человек, следует из сводки Минобороны России 03.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-03T17:58+0300
2024-07-03T17:58+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Средствами ПВО сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 39 украинских беспилотников. Всего с начала проведения СВО уничтожено: 625 самолетов, 277 вертолетов, 27160 БПЛА, 537 ЗРК, 16490 танков и других боевых бронированных машин, 1363 боевые машины РСЗО, 11272 орудия полевой артиллерии и минометов, 23289 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240703/svo-osvobozhdenie-pyati-naselennykh-punktov-proryv-na-toretskom-napravlenii-1051553523.html
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Российские войска освободили район "Новый" в Часовом Яре в ДНР
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1740 человек, следует из сводки Минобороны России
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России на аэродроме базирования уничтожен украинский вертолет Ми-24, поражены цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, скопления живой силы противника в 125 районах.
Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины.
Средствами ПВО сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 39 украинских беспилотников.
Всего с начала проведения СВО уничтожено: 625 самолетов, 277 вертолетов, 27160 БПЛА, 537 ЗРК, 16490 танков и других боевых бронированных машин, 1363 боевые машины РСЗО, 11272 орудия полевой артиллерии и минометов, 23289 единиц специальной военной автомобильной техники.