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Сухум и Донецк станут городами-побратимами
Сухум и Донецк станут городами-побратимами
Sputnik Абхазия
День города Сухума ежегодно отмечается в первую субботу июля. В этом году он будет праздноваться два дня - 5 и 6 июля. 03.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-03T21:12+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Сухум и Донецк станут городами-побратимами, сказала в интервью радио Sputnik сообщила начальник управления культуры администрации столицы Наала Хашиг. Соглашение будет подписано в день рождения столицы, 6 июля. По словам Хашиг, на празднование в Сухум приедут делегации из Луганска, Уфы, Тамбова, Ростова, Санкт-Петербурга, Цхинвала, Москвы, Черкеска, Грозного, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи.
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абхазия, новости, сухум, донецк (донецкая область)
абхазия, новости, сухум, донецк (донецкая область)
Сухум и Донецк станут городами-побратимами
21:12 03.07.2024 (обновлено: 21:13 03.07.2024)
День города Сухума ежегодно отмечается в первую субботу июля. В этом году он будет праздноваться два дня - 5 и 6 июля.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Сухум и Донецк станут городами-побратимами, сказала в интервью радио Sputnik сообщила начальник управления культуры администрации столицы Наала Хашиг.
Соглашение будет подписано в день рождения столицы, 6 июля.
По словам Хашиг, на празднование в Сухум приедут делегации из Луганска, Уфы, Тамбова, Ростова, Санкт-Петербурга, Цхинвала, Москвы, Черкеска, Грозного, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи.