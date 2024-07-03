https://sputnik-abkhazia.ru/20240703/sukhum-i-donetsk-stanut-gorodami-pobratimami-1051563665.html

Сухум и Донецк станут городами-побратимами

Сухум и Донецк станут городами-побратимами

Sputnik Абхазия

День города Сухума ежегодно отмечается в первую субботу июля. В этом году он будет праздноваться два дня - 5 и 6 июля. 03.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Сухум и Донецк станут городами-побратимами, сказала в интервью радио Sputnik сообщила начальник управления культуры администрации столицы Наала Хашиг. Соглашение будет подписано в день рождения столицы, 6 июля. По словам Хашиг, на празднование в Сухум приедут делегации из Луганска, Уфы, Тамбова, Ростова, Санкт-Петербурга, Цхинвала, Москвы, Черкеска, Грозного, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи.

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