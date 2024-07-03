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Турбаза: Ятченко и Карнецян о культурном туризме в Абхазии
Турбаза: Ятченко и Карнецян о культурном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Эксперты в сфере туризма Арменак Карнецян и Марина Ятченко рассказали, какую роль в турсфере Абхазии играет культурный туризм. 03.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-03T10:27+0300
2024-07-03T10:27+0300
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Турбаза: Ятченко и Карнецян о культурном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Ятченко и Карнецян о культурном туризме в Абхазии
В программе "Турбаза" речь на этот раз о культурном туризме, о том, что он в себя включает, какие проблемы нужно решить в этой сфере. "Культурный туризм является самым популярным и массовым в мире, не только в Краснодарском крае и Абхазии", – отметила Ятченко. Согласен с ней и Арменак Карнецян. "Это большой спектр. С одной стороны, это объекты исторического наследия, а у нас в Абхазии только крупных храмов 16", – сказал эксперт. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, турбаза, культура, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, культура, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Ятченко и Карнецян о культурном туризме в Абхазии
10:27 03.07.2024 (обновлено: 11:47 03.07.2024)
Эксперты в сфере туризма Арменак Карнецян и Марина Ятченко рассказали, какую роль в турсфере Абхазии играет культурный туризм.
В программе "Турбаза" речь на этот раз о культурном туризме, о том, что он в себя включает, какие проблемы нужно решить в этой сфере.
"Культурный туризм является самым популярным и массовым в мире, не только в Краснодарском крае и Абхазии", – отметила Ятченко.
Согласен с ней и Арменак Карнецян.
"Это большой спектр. С одной стороны, это объекты исторического наследия, а у нас в Абхазии только крупных храмов 16", – сказал эксперт.