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Турбаза: Ятченко и Карнецян о культурном туризме в Абхазии

Турбаза: Ятченко и Карнецян о культурном туризме в Абхазии

Sputnik Абхазия

Эксперты в сфере туризма Арменак Карнецян и Марина Ятченко рассказали, какую роль в турсфере Абхазии играет культурный туризм. 03.07.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Ятченко и Карнецян о культурном туризме в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Ятченко и Карнецян о культурном туризме в Абхазии

В программе "Турбаза" речь на этот раз о культурном туризме, о том, что он в себя включает, какие проблемы нужно решить в этой сфере. "Культурный туризм является самым популярным и массовым в мире, не только в Краснодарском крае и Абхазии", – отметила Ятченко. Согласен с ней и Арменак Карнецян. "Это большой спектр. С одной стороны, это объекты исторического наследия, а у нас в Абхазии только крупных храмов 16", – сказал эксперт. Слушайте подкаст.

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