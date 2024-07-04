"Я спасаю людей!": лица МЧС Абхазии
Вагаршак Давтян, 36 лет, помощник начальника караула пожарно-спасательного отряда Сухума и Сухумского района. Работает в МЧС 17 лет.
В 18 получил должность лейтенанта, текущее звание – капитан.
"Для меня самое главное – спасение жизни человека. Приятно, когда делаешь человеку добро. Главное – быть всегда в форме".
Вагаршак Давтян, 36 лет, помощник начальника караула пожарно-спасательного отряда Сухума и Сухумского района. Работает в МЧС 17 лет.
В 18 получил должность лейтенанта, текущее звание – капитан.
"Для меня самое главное – спасение жизни человека. Приятно, когда делаешь человеку добро. Главное – быть всегда в форме".
Борис Топчян, 31 год, прапорщик, командир пожарно-спасательного отделения ПСО Сухума и Сухумского района. Работает в МЧС 12 лет.
"Мне очень нравится моя работа, эта профессия была мечтой детства, и я прошел большой конкурс, чтобы стать спасателем".
Борис Топчян, 31 год, прапорщик, командир пожарно-спасательного отделения ПСО Сухума и Сухумского района. Работает в МЧС 12 лет.
"Мне очень нравится моя работа, эта профессия была мечтой детства, и я прошел большой конкурс, чтобы стать спасателем".
Индира Амичба, 40 лет. Фельдшер ПСО Сухума и Сухумского района. Работает в МЧС 17 лет. Выросла в семье сотрудников правоохранительных органов, всегда мечтала носить форму.
"Если не любить свою работу, в структуре МЧС работать невозможно. Для меня самое главное – это когда я смогла кому-то помочь и довезла живым до ближайшего медучреждения. Мне не бывает страшно, здесь нужно быть психологически стойким".
Индира Амичба, 40 лет. Фельдшер ПСО Сухума и Сухумского района. Работает в МЧС 17 лет. Выросла в семье сотрудников правоохранительных органов, всегда мечтала носить форму.
"Если не любить свою работу, в структуре МЧС работать невозможно. Для меня самое главное – это когда я смогла кому-то помочь и довезла живым до ближайшего медучреждения. Мне не бывает страшно, здесь нужно быть психологически стойким".
Альберт Демерчян, 29 лет, пожарный ПСО Сухума и Сухумского района. В МЧС работает уже девять лет. Свою работу ценит за возможность быть полезным обществу.
Альберт Демерчян, 29 лет, пожарный ПСО Сухума и Сухумского района. В МЧС работает уже девять лет. Свою работу ценит за возможность быть полезным обществу.
Аркадий Рагамба, 41 год, командир ПСЧ поселка Цандрипш. Работает в МЧС 16 лет. Считает, что главные качества спасателя – скромность, дисциплина и любовь к Родине.
"Спасение человеческой жизни – главная задача для нас. Это святой долг каждого гражданина, любящего свою республику. Мы стремимся как можно лучше сделать свою работу, чтобы наши граждане и гости республики были в безопасности".
Аркадий Рагамба, 41 год, командир ПСЧ поселка Цандрипш. Работает в МЧС 16 лет. Считает, что главные качества спасателя – скромность, дисциплина и любовь к Родине.
"Спасение человеческой жизни – главная задача для нас. Это святой долг каждого гражданина, любящего свою республику. Мы стремимся как можно лучше сделать свою работу, чтобы наши граждане и гости республики были в безопасности".
Рауф Лабия, 34 года, командир отделения ПСЧ Гудаутского района. Работает в МЧС уже 13 лет, профессию считает своим призванием. Овчарка Пальма – талисман пожарно-спасательного отряда Сухума и Сухумского района. Живет и "служит" в ПСО уже два года, не любит фотографироваться.
Рауф Лабия, 34 года, командир отделения ПСЧ Гудаутского района. Работает в МЧС уже 13 лет, профессию считает своим призванием. Овчарка Пальма – талисман пожарно-спасательного отряда Сухума и Сухумского района. Живет и "служит" в ПСО уже два года, не любит фотографироваться.
Александр Величко, 25 лет, водолаз Госинспекции по маломерным судам МЧС. На службе уже три года.
Раньше работал в МВД, уволился и подал заявку в МЧС. Никогда не представлял себя водолазом, думал стать спасателем, но сразу понял, что сможет осилить новую профессию.
Считает, что главное для водолаза-спасателя – меньше дышать под водой и уметь правильно экономить воздух.
"Работа очень ответственная, приходится из года в год проверять себя, свою психику и ответственность".
Александр Величко, 25 лет, водолаз Госинспекции по маломерным судам МЧС. На службе уже три года.
Раньше работал в МВД, уволился и подал заявку в МЧС. Никогда не представлял себя водолазом, думал стать спасателем, но сразу понял, что сможет осилить новую профессию.
Считает, что главное для водолаза-спасателя – меньше дышать под водой и уметь правильно экономить воздух.
"Работа очень ответственная, приходится из года в год проверять себя, свою психику и ответственность".
Лейла Цвижба – прапорщик, фельдшер медицинского управления МЧС. Отказалась называть свой возраст, работает в МЧС уже 14 лет.
Работает на экстренных вызовах, спасает жертв ДТП и других ЧП, участвует в экстренной перевозке пострадавших за пределы Абхазии.
"Мне нравится, что нужно помогать людям и то, что я всегда нахожусь в движении. Нужно быстро реагировать на задания, долго сидеть не приходится, не нужно раздумывать, ждать".
Лейла Цвижба – прапорщик, фельдшер медицинского управления МЧС. Отказалась называть свой возраст, работает в МЧС уже 14 лет.
Работает на экстренных вызовах, спасает жертв ДТП и других ЧП, участвует в экстренной перевозке пострадавших за пределы Абхазии.
"Мне нравится, что нужно помогать людям и то, что я всегда нахожусь в движении. Нужно быстро реагировать на задания, долго сидеть не приходится, не нужно раздумывать, ждать".
Дмитрий Чмеренко, 27 лет, старший лейтенант, командир спасательного катера ГИМС МЧС. На службе четыре года. Влюблен в море.
"Всегда любил море, и жизнь связала меня с этой службой. Теперь у меня получается совмещать хобби с работой".
Дмитрий Чмеренко, 27 лет, старший лейтенант, командир спасательного катера ГИМС МЧС. На службе четыре года. Влюблен в море.
"Всегда любил море, и жизнь связала меня с этой службой. Теперь у меня получается совмещать хобби с работой".
Артур Давтян, 38 лет, начальник караула ПСО Сухума и Сухумского района. В МЧС работает 18 лет. В детстве был фанатом фильмов про пожарных, окончил Школу милиции, стал пожарным техником.
"У меня был выбор, пойти в срочную службу, стать художником или пожарным. Я сделал свой выбор и ничуть не жалею".
Артур Давтян, 38 лет, начальник караула ПСО Сухума и Сухумского района. В МЧС работает 18 лет. В детстве был фанатом фильмов про пожарных, окончил Школу милиции, стал пожарным техником.
"У меня был выбор, пойти в срочную службу, стать художником или пожарным. Я сделал свой выбор и ничуть не жалею".
Астамур Шинкуба, 33 года, пожарный – старшина ПСЧ Ткуарчала. В МЧС работает десять лет.
"В первую очередь я люблю помогать людям, думаю, наша профессия – одна из самых гуманных".
Астамур Шинкуба, 33 года, пожарный – старшина ПСЧ Ткуарчала. В МЧС работает десять лет.
"В первую очередь я люблю помогать людям, думаю, наша профессия – одна из самых гуманных".
Эдуард Сурменелян, 29 лет, командир отделения ПСЧ Гулрыпшского района, прапорщик. В МЧС работает шесть лет. По образованию зубной техник, в структуру попал "по воле судьбы".
"В момент ЧП не успеваешь думать о страхе, самое главное – побыстрее доехать до места и принести пользу".
Эдуард Сурменелян, 29 лет, командир отделения ПСЧ Гулрыпшского района, прапорщик. В МЧС работает шесть лет. По образованию зубной техник, в структуру попал "по воле судьбы".
"В момент ЧП не успеваешь думать о страхе, самое главное – побыстрее доехать до места и принести пользу".
Александр Степаненко, 26 лет, инспектор отдела государственного пожарного надзора ПСЧ Очамчыры. Работает в МЧС два года. Потомственный спасатель, последовал примеру отца. С детства мечтал носить форму МЧС. Считает, что главные качества спасателя – храбрость, ясность мыслей, дисциплинированность и хорошая физическая подготовка.
"Я свою профессию люблю за то, что мы первыми приходим на помощь, помогаем людям, спасаем жизни".
Александр Степаненко, 26 лет, инспектор отдела государственного пожарного надзора ПСЧ Очамчыры. Работает в МЧС два года. Потомственный спасатель, последовал примеру отца. С детства мечтал носить форму МЧС. Считает, что главные качества спасателя – храбрость, ясность мыслей, дисциплинированность и хорошая физическая подготовка.
"Я свою профессию люблю за то, что мы первыми приходим на помощь, помогаем людям, спасаем жизни".
Эсма Буава, 38 лет, инспектор Управления государственного пожарного надзора, майор. Работает в МЧС 15 лет. Ее обязанности –предотвращение пожаров, защита здоровья граждан, их имущества и имущества организаций от пожаров.
"На работе и мужчины, и женщины у нас равны, никаких поблажек, каждый выполняет свою работу, функциональные обязанности".
Эсма Буава, 38 лет, инспектор Управления государственного пожарного надзора, майор. Работает в МЧС 15 лет. Ее обязанности –предотвращение пожаров, защита здоровья граждан, их имущества и имущества организаций от пожаров.
"На работе и мужчины, и женщины у нас равны, никаких поблажек, каждый выполняет свою работу, функциональные обязанности".
Алмасхан Чкотуа, 24 года, начальник караула поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии, старший лейтенант. В МЧС работает два года. Ответственен за спасение людей в горной местности.
"Я спасаю людей, делаю благое дело. До работы в МЧС я бывал в горах, но только сейчас я увидел, что такое настоящие горы".
Алмасхан Чкотуа, 24 года, начальник караула поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии, старший лейтенант. В МЧС работает два года. Ответственен за спасение людей в горной местности.
"Я спасаю людей, делаю благое дело. До работы в МЧС я бывал в горах, но только сейчас я увидел, что такое настоящие горы".
Армаз Ходжава, 39 лет, старший прапорщик, старший водитель ПСЧ Галского района. Работает в МЧС шесть лет.
Служил в военной разведке Вооруженных сил Абхазии, затем перешел в ряды спасателей.
"Чувство страха, конечно, сопровождает. Сказать, что ничего не боюсь – это вранье, но этот страх надо преодолевать, ты всегда должен быть наготове и соблюдать меры предосторожности".
Армаз Ходжава, 39 лет, старший прапорщик, старший водитель ПСЧ Галского района. Работает в МЧС шесть лет.
Служил в военной разведке Вооруженных сил Абхазии, затем перешел в ряды спасателей.
"Чувство страха, конечно, сопровождает. Сказать, что ничего не боюсь – это вранье, но этот страх надо преодолевать, ты всегда должен быть наготове и соблюдать меры предосторожности".
Ишхан Геремян, 51 год, командир отделения ПСО Сухума и Сухумского района, прапорщик. В МЧС работает 15 лет. Считает, что быть спасателем – значит нести большую ответственность перед Родиной.
Ишхан Геремян, 51 год, командир отделения ПСО Сухума и Сухумского района, прапорщик. В МЧС работает 15 лет. Считает, что быть спасателем – значит нести большую ответственность перед Родиной.