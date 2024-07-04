"Я спасаю людей!": лица МЧС Абхазии

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Индира Амичба, 40 лет. Фельдшер ПСО Сухума и Сухумского района. Работает в МЧС 17 лет. Выросла в семье сотрудников правоохранительных органов, всегда мечтала носить форму.

"Если не любить свою работу, в структуре МЧС работать невозможно. Для меня самое главное – это когда я смогла кому-то помочь и довезла живым до ближайшего медучреждения. Мне не бывает страшно, здесь нужно быть психологически стойким".